Cartagena presentó imagen y agenda de Semana Santa 2026

Por tercer año consecutivo, la Semana Santa en Cartagena adquiere una especial relevancia internacional al consolidarse como un pilar fundamental del segmento de turismo religioso. Como miembro orgulloso de la Red Mundial de Turismo Religioso, la ciudad se prepara para vivir la Semana Mayor del 27 de marzo al 5 de abril de 2026.

En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, IPCC e IDER, y la Arquidiócesis develaron la imagen oficial de promoción de la Semana Santa y presentaron la agenda de los días santos en la Heroica.

Una imagen que refleja el patrimonio sacro de Cartagena

Durante el evento en Anato, la ciudad develó la imagen oficial que promocionará la vivencia de la Semana Santa en Cartagena en 2026. Esta obra gráfica rinde homenaje a la devoción local a través de elementos fundamentales de la tradición:

- En el centro: El Santo Cristo de la Expiración, una majestuosa talla de madera que ha acompañado la fe de los cartageneros desde el centenario templo de Santo Domingo y al cual se le atribuyen innumerables milagros.

- A un costado: La sobrecogedora imagen de la Virgen Dolorosa, venerada con especial fervor cada Viernes Santo durante su recorrido por las calles del Centro Histórico.

- Del otro lado: La icónica torre de la Catedral de Cartagena, símbolo indiscutible de la iglesia que peregrina en la ciudad y faro inagotable de la fe del pueblo cartagenero.

Agenda que promueve la fe, el patrimonio y el deporte

La agenda oficial de este año promete una experiencia integral para todos los asistentes, destacando eventos imperdibles como:

- Camino a la Pascua: Una procesión solemne liderada por los niños y niñas de la ciudad.

- Lucernario: Un espacio de luz y oración que contará con la participación especial del reconocido cantante católico Pablo Martínez.

- Confesatón: Un encuentro masivo de fe y reconciliación.

- Peregrinación por las 7 iglesias: La tradicional visita nocturna a los templos de la ciudad, sirviendo como “Pasaporte a la Indulgencia Plenaria”.

“Esta agenda es el resultado de una profunda articulación entre el sector público, el sector privado y la Arquidiócesis de Cartagena. Hemos trabajado unidos para permitir una experiencia de Semana Santa que fortalezca el turismo religioso y consolide esta vivencia espiritual y cultural como parte ineludible de la agenda que los visitantes planifican al elegir nuestra ciudad”, afirmó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, el Padre Julio César Muñoz, delegado Arquidiocesano para la Pastoral Turística, resaltó: “La Semana Santa es el corazón de la fe de la Iglesia, y Cartagena es una ciudad privilegiada al contar con un patrimonio religioso tan rico y vivo. Extendemos una invitación abierta a todos los colombianos y a nuestros propios cartageneros a sumarse a esta agenda, a vivir el recogimiento y a fortalecer su experiencia espiritual en nuestros templos y plazas”.

Epicentro de Patrimonio Vivo para esta Semana Santa 2026

Bajo el liderazgo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la ciudad se prepara para recibir la Semana Mayor con una agenda que trasciende lo religioso, posicionando la identidad, la gastronomía y el conocimiento ancestral como los grandes atractivos para propios y visitantes. Del 29 de marzo al 5 de abril, Cartagena desplegará una oferta cultural integral diseñada para salvaguardar el patrimonio y dinamizar la economía local.

Sobre esta gran apuesta institucional, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó:

“Nuestra visión para este 2026 es que Cartagena no solo sea vista como un destino, sino como un organismo vivo de saberes. A través de esta agenda, estamos democratizando el acceso a la cultura, llevando el festival a los barrios y abriendo nuestros museos como centros de formación. Queremos que cada visitante y cada cartagenero se sienta un ‘Explorador del Patrimonio’, reconociendo que nuestra mayor riqueza reside en la gente, en sus manos que cocinan tradición y en sus voces que cantan nuestra historia”.

Ejes estratégicos de la agenda:

XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera: El festival se consolida como el evento central. En la Plaza de los Coches y el Portal de los Dulces, matronas y portadores de tradición compartirán sus saberes heredados. Pero este año la innovación está en los barrios, donde cada sector participante podrá desarrollar su propio festival comunitario, garantizando que la tradición se viva en todo el Distrito.

Red de Museos de Cartagena y Bolívar: A través de un fortalecido Portafolio de Servicios Educativos y Culturales, los museos abren sus puertas con una oferta diversificada. Esta iniciativa busca visibilizar estos recintos no solo como depósitos de historia, sino como centros dinámicos de formación y encuentro ciudadano.

Ruta Exploradores del Patrimonio: Esta propuesta invita a descubrir la ciudad a través de su memoria histórica y espiritual. La ruta se llevará a cabo los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, iniciando a las 4:00 p.m. Es una invitación a conectar con la arquitectura y la fe que han dado forma a nuestro legado, promoviendo un turismo responsable que fortalece el tejido social y la identidad local.

XVI Encuentro de Coros, Orquestas y Música Sacra: La programación se complementa con el tradicional Encuentro de Música Sacra en templos y plazas emblemáticas. Este año, la apuesta se eleva con la inclusión de agrupaciones corales, orquestas, solistas y tríos, sumando además danza contemporánea, folclórica, urbana y teatro familiar.

Corre y Anuncia tu fe vuelve con sorpresas

El gran culmen de la Semana Santa en Cartagena se vivirá con la carrera “Corre y Anuncia tu Fe”. En articulación con el IDER y múltiples aliados, este evento deportivo y espiritual llenará de alegría y movimiento el Centro Histórico en la mañana del Domingo de Resurrección, rompiendo los esquemas y celebrando la vida.