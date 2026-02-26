Capturados dos ladrones por el robo de una camioneta de alta gama en Mariquita, Tolima

Tolima

Luego de que se reportara el hurto a mano armada de una camioneta en zona rural del municipio de Mariquita, las autoridades iniciaron una persecución que permitió la captura de dos presuntos responsables y la recuperación del automotor, avaluado en más de 350 millones de pesos.

En medio del operativo se estableció que los sospechosos se dirigían hacia el corregimiento de San Miguel, en jurisdicción de Sonsón, y que pretendían huir atravesando el municipio de Victoria y el corregimiento de Isaza, en Caldas.

“En coordinación con las patrullas de vigilancia de estos municipios, el personal de la SIJIN y gracias a la información en tiempo real suministrada por la red de apoyo de Victoria, se logra interceptar el automotor en la vereda La Esperanza, jurisdicción de Isaza”, reveló el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Durante el procedimiento, los ocupantes del vehículo habrían intentado atentar contra la integridad de los uniformados para facilitar su huida. Sin embargo, la rápida reacción policial permitió reducirlos y recuperar la camioneta Toyota TXL modelo 2024.

En el operativo fueron incautadas dos armas de fuego tipo pistola, tres proveedores, 21 cartuchos calibre 9 milímetros, cuatro teléfonos celulares y un inhibidor de GPS. “Este dispositivo tiene como función bloquear la señal de geolocalización del automotor, emitiendo interferencias en la misma frecuencia que utiliza el sistema GPS, lo que impide determinar su ubicación”, explicó el oficial.

Según la Policía, las labores de inteligencia permitieron establecer que los capturados serían presuntos dinamizadores de homicidios y hurtos en el departamento del Tolima.

Uno de los detenidos, conocido con el alias “Tata”, de nacionalidad extranjera, sería presunto integrante de la estructura criminal “La Línea”, con injerencia en el norte del Tolima. De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta persona estaría vinculada a un homicidio ocurrido hace aproximadamente 15 días en el municipio de Honda.

Ambos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; hurto calificado y agravado; y daño en bien ajeno.