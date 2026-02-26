Capturados cuatro presuntos delincuentes en redada de la Policía en Ciudadela 2000

En medio de una redada adelantada por uniformados de la Policía Nacional de Colombia, fueron capturados cuatro presuntos delincuentes en el barrio Ciudadela 2000, sector Las Casitas, señalados de cometer los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo fue desarrollado por las Zonas de Atención Policial, que venían realizando labores de patrullaje y verificación de antecedentes en puntos estratégicos del sector, atendiendo llamados de la comunidad sobre hechos delictivos recientes.

Según las autoridades, los capturados fueron sorprendidos en flagrancia cuando, al parecer, estarían cometiendo un hurto en la zona. Durante el procedimiento, los uniformados también hallaron en su poder sustancias estupefacientes listas para su comercialización.

La rápida reacción policial permitió neutralizar la acción delictiva y evitar que más ciudadanos resultaran afectados. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos que se les imputan.

Habitantes del sector destacaron la oportuna intervención de los uniformados, señalando que estos resultados contribuyen a mejorar la percepción de seguridad en el barrio.

“Seguimos contundentes contra el hurto y el tráfico de estupefacientes. No bajaremos la guardia frente a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestras comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso y continuar trabajando de la mano con las autoridades para cerrarles el paso a los delincuentes en el departamento.