Capturados cinco jíbaros por tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad

En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad, la Policía Nacional de Colombia, capturó a cinco personas en flagrancia en las últimas 24 horas.

En el barrio Pie del Cerro, capturado jíbaro con 100 dosis de estupefacientes.

Las patrullas de vigilancia cerca del puente Las Palmas en el barrio Pie del Cerro, capturaron a ‘El Donis’, de 26 años, quien fue sorprendido con 100 dosis de marihuana, listas para su comercialización.

El capturado es señalado por la comunidad de ser el encargado del expendio de alucinógenos en el sector.

En el barrio Chino, cae el ‘Joly’, con alucinógenos.

En operativos de registro y control en el sector de Los Plátanos, del barrio Chino, por información de la ciudadanía, fue capturado el ‘Joly’ de 33 años, a quien le incautaron 70 dosis de base de coca, listas para su comercialización.

En el barrio Daniel Lemaitre, capturado ‘el Yasir’, con más de 100 dosis de estupefacientes.

Así mismo, en el sector 20 de Julio, del barrio Daniel Lemaitre, gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, fue capturado ‘el Yasir’, de 20 años, quien tenía en su poder 100 dosis de marihuana; señalado por la comunidad del expendio de estas sustancias en el sector.

Caen ‘El Luisca’ y ‘El Wilmer’, en los corregimientos de Santa Ana y Barú.

Finalmente, en las vías principales de los corregimientos de Santa Ana y Barú, fueron capturados ‘El Luisca’ y ‘El Wilmer’, de 56 y 21 años, quienes se encontraban expendiendo más de 100 dosis de marihuana y base de coca, siendo dejados a disposición de la autoridad competente.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 669 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 353 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además instrumentalizan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.