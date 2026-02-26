Bolívar presentó en ANATO 2026 su Agenda de Festivales “De Norte a Sur es Cultura”

En el marco de la edición 45 de la Vitrina Turística de ANATO, que se realiza en la capital del país, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR) presentan oficialmente la Agenda de Festivales 2026, una hoja de ruta cultural que consolida al departamento como uno de los territorios con mayor diversidad y actividad festiva de Colombia.

Bajo la campaña “De Norte a Sur es Cultura”, la agenda reúne más de 28 festivales y eventos que recorren todo el territorio bolivarense a lo largo del año, articulando tradición, gastronomía, música, patrimonio, naturaleza e identidad.

A partir de marzo, el calendario tiene como eje central la Semana Santa y Semana Santica de Mompox, una de las celebraciones religiosas más antiguas del continente, junto con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) y el Festival del Bollo de Mazorca en Arjona. En abril también se conmemoran los 30 años de Mompox como Patrimonio de la Humanidad.

En mayo, el Festival del Aguacate en San José de Playón (María La Baja) celebra la riqueza agrícola de los Montes de María.

Junio y julio fortalecen la agenda musical y cultural con el Festival Multicultural de los Montes de María en Zambrano, el Encuentro Departamental de Bibliotecarios, el Festival Departamental de Bandas en Cartagena y el Festival de la Cultura Anfibia en Talaigua Nuevo.

Agosto reafirma la identidad musical del territorio con el Festival Nacional Autóctono de Gaitas en San Jacinto, mientras que septiembre proyecta a Bolívar internacionalmente con el Festival de Jazz de Mompox, que congrega a miles de visitantes en el Caribe colombiano.

Octubre y noviembre concentran eventos de profunda raíz histórica y étnica como el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, el Festival Nacional del Ñame en San Cayetano (San Juan Nepomuceno), el Carnaval Comunal Novembrino en Magangué, el Festival Nacional de la Tambora en San Martín de Loba y el Festival Multicultural de la Tambora en Arenal del Sur, además de la conmemoración histórica Bolívar 1600 en Cartagena.

El año culmina en diciembre con el Festival Nacional del Bullerengue en María La Baja y el Festival Bolivarense de Acordeón en Arjona, reafirmando la potencia musical y folclórica del departamento.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, aseguró que esta agenda representa una estrategia de desarrollo territorial:

“Nuestra agenda de festivales es una herramienta de dinamización económica y social. Cada evento fortalece la identidad de los municipios, genera oportunidades y posiciona a Bolívar como un destino cultural integral.”

Por su parte, la directora de ICULTUR, Vaneza Daguer, destacó que el calendario es resultado de un trabajo articulado con las comunidades:

“De norte a sur, Bolívar es cultura viva. Esta agenda visibiliza nuestras tradiciones, nuestras raíces y el talento de nuestros municipios, consolidando al departamento como referente cultural y turístico del país.”

Con esta presentación en ANATO 2026, Bolívar reafirma que su mayor fortaleza está en la diversidad de sus territorios y en una agenda cultural que se vive durante todo el año.