ANDI alerta por impacto de la violencia en el sector empresarial de Norte de Santander

Norte de Santander.

La ANDI Seccional Norte de Santander expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento y su impacto directo en la operación y estabilidad del sector empresarial, especialmente en la región del Catatumbo.

A través de un comunicado, el gremio rechazó los actos de violencia que, según indicó, han comenzado a comprometer la permanencia de operaciones empresariales estratégicas y la prestación de servicios esenciales en la región.

Entre los hechos señalados se encuentra la suspensión de algunas operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo por razones de orden público, el cierre de la operación de una empresa de gas domiciliario en el municipio de Tibú debido a amenazas de grupos armados y las dificultades que enfrentan las compañías comercializadoras de GLP para garantizar la entrega del servicio en municipios del oriente del departamento.

Asimismo, la ANDI advirtió sobre pérdidas extendidas de energía ocasionadas por conexiones ilegales y afectaciones a la infraestructura que impactan la operación de CENS EPM, situación que incrementa la incertidumbre para el funcionamiento empresarial.

El gremio señaló que estos hechos no solo afectan la actividad industrial, sino que generan un entorno de incertidumbre que impacta decisiones de inversión, contratación y expansión empresarial, obligando en algunos casos a reducir operaciones o evaluar la permanencia en el territorio.

Como uno de los casos más recientes, el comunicado menciona el cierre de la operación de Wattle Petroleum Company en Sardinata, decisión asociada al escalamiento de hechos violentos en el Catatumbo y a los riesgos para el personal operativo debido a bloqueos y restricciones a la movilidad en corredores viales hacia las plantas de producción.

“La situación de seguridad está generando una afectación directa sobre el sector energético y la estabilidad empresarial en el departamento”, advirtió la organización.

La ANDI indicó además que el impacto trasciende a las empresas directamente involucradas, ya que pone en riesgo proveedores, transportadores, contratistas y empleos formales que dependen de estas actividades económicas, golpeando el tejido productivo regional.

Finalmente, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para adoptar medidas efectivas que garanticen el control del territorio, la protección de la infraestructura estratégica y las condiciones necesarias para que las empresas puedan operar de manera segura y continua en Norte de Santander.