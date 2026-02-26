Alcalde Dumek Turbay presenta al Concejo proyectos claves para la ciudad

Tras la última clausura de sesiones extraordinarias del Concejo Distrital de Cartagena, el pasado 23 de diciembre de 2025, y la aprobación de más de 20 proyectos de la Alcaldía de Cartagena que hoy son realidad como Acuerdos Distritales, la corporación edilicia alista motores para empezar el primer periodo ordinario de sesiones en 2026, el tercer año en el gobierno local del alcalde Dumek Turbay.

Este domingo, 1 de marzo, el Concejo inicia su trabajo de este año, recibiendo en estudio varios proyectos del alcalde Dumek Turbay para este nuevo periodo edilicio, en el que se destacan la tarifa diferencial para estudiantes y adultos mayores en Transcaribe, la declaratoria de las Fiestas de Independencia como Patrimonio Cultural del Distrito, el alcantarillado para el barrio República del Caribe y un nuevo y moderno puente Las Palmas, para conectar a Manga y al Pie del Cerro, el parque del Reloj Floral y el Castillo San Felipe.

“Desde el 1 de enero, esperábamos con ansias el inicio de sesiones ordinarias del Concejo, pues son muchos los compromisos sociales, de exaltar derechos de comunidades vulnerables, de modernizar nuestra ciudad y empoderar a nuestra cultura que nos hemos hecho con la ciudadanía. Creo que si llegan a ser materializados, que se conviertan en realidad, mucha gente estará contenta”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Porque no solo se trata de presentarle a Cartagena un nuevo y moderno puente de Las Palmas, que sé que su diseño emocionará mucho a los mangueros y a mi gente querida del Pie del Cerro, Pie de La Popa y toda la ciudad que se moviliza por ese tramo, sino de que lleguen servicios públicos de calidad a barrios que les han negado su ciudadanía digna y beneficiar a miles de usuarios de Transcaribe en estratos bajos”.

Por su parte, Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, precisó que estos proyectos y su aprobación, son iniciativas que los cartageneros han esperado por años y que mejorarán la calidad de vida de todos.

“Estos proyectos de Acuerdo son la respuesta desde el Gobierno Distrital a peticiones de los cartageneros, y representan un paso clave en el avance de nuestra Supercuidad”, dijo el Jefe Jurídico.

Los proyectos del Distrito en primeras ordinarias 2026

Durante la vigencia pasada, la ciudad estudió 42 Proyectos de Acuerdo. De estas iniciativas, el 62% fueron presentados por la Alcaldía Mayor; el 33% por los concejales; y el 5% por los organismos de control. En este periodo el Distrito retiró 1 proyecto, archivó 2 y consiguió la aprobaicón de los 23 proyectos restantes.

En este primer periodo en 2026 el Distrito busca luz verde para varios proyectos de Acuerdo entre los que están la creación del Sistema Distrital de Formación Artísitica y Cultural de Cartagena, SIFAC; la declaración de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre como Patrimonio Cultural del Distrito de Cartagena de Indias; la autorización al Alcalde Mayor, Dumek Turbay, para enajenar el predio denominado “Complejo de Raquetas” en el Distrito y la modificación del Acuerdo 039 de 2004.

Tarifa diferencial en el pasaje de Transcaribe para estudiantes de colegios y universidades

Uno de los proyectos de acuerdo del alcalde Dumek Turbay, tras concertaciones con líderes estudiantiles y juveniles, es el cual le permitirá al Distrito implementar una tarifa diferencial para estudiantes y adultos mayores en el sistema Transcaribe, con la cual el valor del pasaje podría ubicarse en $2.900, frente a los $3.900 actuales.

Según explicó el mandatario, análisis financieros previos indican que, con la inyección de recursos distritales al sistema, los estudiantes y adultos mayores pagarán $1.000 menos por trayecto, como parte de un auxilio económico distrital.

Declaratoria de las Fiestas del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultural Distrital:

La presentación de este proyecto por parte del Distrito busca proteger, salvaguardar y proyectar la celebración republicana más antigua de Colombia, con 213 años de historia ininterrumpida, como expresión viva de la identidad cultural cartagenera. Con esta iniciativa se busca adoptar la protección patrimonial para la continuidad y el fortalecimiento de la máxima expresión cultural y festiva de Cartagena como Distrito Turístico y Cultural.

De esta manera, las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre se consolidarán como una herramienta estratégica de desarrollo social, cultural y económico para el Distrito. El acuerdo brindará además un marco legal para su protección, salvaguardia, transmisión y proyección como manifestación de la cultura e identidad cartagenera, al tiempo que abre posibilidades de acceder a recursos nacionales, a inversión privada; incrementar el turismo cultural, y dinamizar la económica local.

La iniciativa establece que la declaratoria incluye, entre otros, los siguientes componentes patrimoniales: cabildos y carnavales de barrio, desfiles y comparsas, danzas tradicionales y contemporáneas (cumbia,bullerengue, mapalé, congo). Expresiones musicales asociadas (gaitas, tambores, cantos ancestrales); disfraces, máscaras y utilería festiva, el Reinado popular de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, la figura de los Grandes Lanceros; cocinas tradicionales y saberes culinarios, saberes y técnicas artesanales y memoria oral e histórica asociada a la independencia.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) sería la entidad responsable de coordinar las acciones de salvaguardia, protección, investigación, documentación y promoción de las Fiestas de Independencia como patrimonio cultural distrital. El proceso contará con la participación activa de portadores, sabedores, hacedores, actores festivos y comunidad en general, en coherencia con los principios de participación comunitaria, transmisión intergeneracional, diversidad cultural e inclusión social.

La iniciativa también garantizaría el reconocimiento público de la labor de los gestores culturales, artistas y comunidades que han preservado esta manifestación a lo largo de generaciones, subrayando que la salvaguardia no es una tarea exclusivamente institucional, sino profundamente comunitaria.

Nuevo puente de Las Palmas, una inédita conexión vial entre Manga y Pie del Cerro

Por medio de un proyecto de acuerdo que le permitiría al Distrito efectuar una incorporación de recursos en el presupuesto de inversiones de 2026, el alcalde Dumek Turbay busca destinar los recursos para la reconstrucción del puente de Las Palmas, conexión vial entre Manga con el Pie del Cerro.

El proyecto, el cual será liderado por la Secretaría de Infraestructura, entidad que ya cuenta con diseños y planificación, tiene una proyección de funcionalidad de 30 años, garantizando que no afectará ni desmejorará el concepto de la Quinta Avenida de Manga.

Como parte de esta propuesta, se plantea una solución estructural basada en dos box culverts para permitir el flujo vehicular de cuatro carriles. De estos, el primer carril será exclusivo y sin semáforo, facilitando la circulación en sentido Manga - Avenida del Lago.

Los carriles centrales continuarán operando de la misma manera que en la actualidad, mientras que sobre el costado de la laguna se reparará un carril destinado exclusivamente para el tránsito peatonal.

Nuevo alcantarillado de República del Caribe, en las faldas de La Popa

Tras décadas de clamor en República del Caribe, un barrio con muchas familias vulnerables, la Alcaldía de Cartagena busca asegurar recursos, por medio del proyecto de acuerdo de incorporación de recursos al presupuesto distrital 2026, para construir el alcantarillado de este barrio vecino de Loma Fresca en las faldas del cerro de La Popa.

El alcalde Dumek Turbay señaló que el Distrito trabajará de la mano con Aguas de Cartagena, quien manejará el proyecto, cuyo valor estimado es de 3.000 millones de pesos, evidenciando la voluntad institucional de convertir esta necesidad histórica en una realidad.

Esta solución estructural resolverá definitivamente el problema del alcantarillado y el saneamiento básico en el barrio. La solución integral comprenderá un sistema por gravedad que contempla cerca de 4 kilómetros de tubería y alrededor de 400 registros domiciliarios.

Actualmente, Aguas de Cartagena cuenta con un diseño previo, pero será necesario actualizar los estudios y mapas, ya que el último levantamiento data de 2022 y el barrio ha tenido cambios importantes. Además, se evaluará la viabilidad jurídica en algunos puntos de la zona.

Autorización para enajenar el Complejo de Raquetas:

Otro proyecto que se radicará en el Concejo Distrital busca autorizar la enajenación del predio denominado “Complejo de Raquetas”, ubicado en el Pie del Cerro y valorado en $22.214 millones de pesos. La iniciativa pretende formalizar y registrar la transferencia de dominio de un lote de 14.046 metros cuadrados que el Distrito viene usando desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006, pero que aún no ha sido incorporado legalmente a su patrimonio público.

El terreno fue aportado originalmente por la empresa EDURBE S.A., que en 1996 cedió el lote para que el Distrito construyera el Parque de Tenis y Squash requerido por los Juegos. Desde entonces, el uso, goce y usufructo del predio ha sido ejercido por el Distrito a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDER), sin que jamás se haya perfeccionado la transferencia legal del dominio.

El Proyecto de Acuerdo solicita al Concejo Distrital tres autorizaciones específicas para el Alcalde Mayor: la primera es formalizar y protocolizar la enajenación del predio mediante escritura pública, registrando el título de dominio a favor del Distrito ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La segunda, perfeccionar, aclarar, complementar o ajustar todos los actos jurídicos necesarios para garantizar la transferencia del dominio, incluyendo actas aclaratorias y acuerdos complementarios; por ultimo, adelantar el saneamiento y registro de la titularidad del inmueble para su debida incorporación al inventario oficial de bienes del Distrito de Cartagena.

La autorización conferida por el Acuerdo tendría una vigencia temporal hasta el 31 de mayo de 2026, fecha límite para que el Alcalde gestione todos los trámites necesarios.

Fortalecimiento integral del Cuerpo de Bomberos de Cartagena

Con la Modificación del Acuerdo 039 de 2004, otra de las iniciativas que se presentarán al Concejo por el Distrito durante esta vigencia. Se busca reajustar la norma que desde hace más de veinte años regula las tarifas cobradas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito por sus servicios no esenciales.

Desde su expedición, este instrumento ha sido la base legal para generar ingresos propios de la institución bomberil, recursos que el Presupuesto Distrital 2026 ya proyecta en $2.946 millones bajo la cuenta “venta de servicios Bomberos”. Sin embargo, el marco legal nacional cambió sustancialmente.

La Ley 1796 de 2016 modificó el artículo 42 de la Ley 1575 de 2012 (Ley General de Bomberos de Colombia), suprimiendo la obligación de que los cuerpos de bomberos revisaran los diseños de sistemas de protección contra incendios en construcciones nuevas.

Esta supresión dejó sin sustento jurídico los cobros de inspecciones a edificios y establecimientos comerciales, haciendo necesaria la actualización del Acuerdo local para armonizarlo con la normativa nacional vigente.

La reforma actualiza el listado de servicios facturables, elimina las inspecciones de seguridad a edificios y establecimientos comerciales como servicio cobrable, y ajusta los criterios de fijación de tarifas. El nuevo marco normativo entraría en vigencia el 1 de enero de 2027.

Creación del Sistema Distrital de Formación Artísitica y Cultural de Cartagena, SIFAC:

El Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural de Cartagena, SIFAC, es un instrumento de política pública sin personería jurídica, orientado a la planificación, el fortalecimiento y la articulación de los procesos de formación artística y cultural en el Distrito. Su creación, a través de proyecto de acuerdo, responde a una necesidad histórica del sector: la falta de una estructura institucional sólida que articule y proyecte las múltiples expresiones culturales y artísticas de Cartagena.

Aunque Cartagena posee una vasta riqueza cultural construida desde la diversidad étnica, los saberes ancestrales y la tradición oral, durante décadas los programas de formación artística han operado de manera fragmentada, sin una política pública estructurada que los sostenga y proyecte a largo plazo. El SIFAC llega para cambiar esa realidad. “El SIFAC no solo busca dignificar el quehacer artístico y cultural, sino que también abre un camino para que Cartagena avance hacia una ciudad más justa, creativa e incluyente”, reza la exposición de motivos que se presentará ante el Concejo Distrital.

Con esta iniciativa la Alcaldía Mayor de Cartagena elevará a categoría de Política Pública el Sistema de Formación Artística y Cultural (SIFAC), cuyos inicios se dieron como estrategia formativa del IPCC.

Su institucionalización mediante acuerdo del Concejo Distrital garantizará el acceso de niños y jóvenes a formación de calidad en el ámbito artístico y cultural, orientados por artistas formadores y sabedores, saldando una deuda histórica de la ciudad con el sector.

Su aprobación dará vía libre a la consolidación de una herramienta que trascienda los períodos de gobiernos locales para construir un modelo de formación permanente, equitativo, y participativo, que aporte a la profesionalización progresiva de los actores culturales y genere oportunidades de transformación y de movilidad social.

Además de estos primeros proyectos, el Distrito sumaría a la lista otros documentos para su estudio en la corporación; y así seguir cumpliendo con las metas del Plan de Desarrollo Cartagena, ciudad de derechos; y para saldar deudas históricas o darle soluciones sociales que espera la ciudadanía.