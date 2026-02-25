Uninúñez lanzó su nueva oferta de posgrados con un conversatorio académico en vivo

La Corporación Universitaria Rafael Núñez realizó este 23 de febrero el lanzamiento oficial de su nueva oferta de posgrados en la sede de Ciencias de la Salud Miguel Henríquez Emiliani, en Cartagena, en un evento que reunió a directivos, expertos académicos, egresados, estudiantes e invitados del sector productivo y social.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada se presentaron tres nuevas especializaciones:

• Especialización en Gerencia de Proyectos (Cartagena y Barranquilla)

• Especialización en Intervención Social y Desarrollo Local (Cartagena y Barranquilla)

• Especialización en Auditoría en Servicios de SaludAsimismo, se destacó la Especialización en Educación y Diversidad, programa que ya hace parte de la oferta institucional y que se fortalece articuladamente con la Licenciatura en Educación Infantil, acreditada en alta calidad, consolidando una apuesta académica sólida en el campo educativo.

Un lanzamiento innovador: conversatorio tipo podcast en vivo

El evento se desarrolló bajo un formato innovador de conversatorio estilo podcast en vivo, donde expertos invitados de cada sector representado en las especializaciones compartieron su experiencia, análisis del entorno y perspectivas sobre los desafíos actuales en gestión de proyectos, desarrollo social, sector salud y educación inclusiva.

Este espacio permitió una interacción dinámica con el público asistente, generando diálogo directo entre academia y sector externo. Egresados, estudiantes y comunidad en general participaron activamente, fortaleciendo el posicionamiento de los nuevos programas como una respuesta real a las necesidades profesionales de la región.

Durante el lanzamiento, la Secretaria General, Bibiana Henríquez López, destacó el valor diferencial de la nueva oferta.

“Estas especializaciones han sido diseñadas con rigurosidad académica y con una profunda articulación con los sectores productivos y sociales. Contamos con un cuerpo docente de alta formación y amplia experiencia en sus áreas, lo que garantiza una formación pertinente, actualizada y conectada con la realidad regional. Nuestro objetivo es que cada estudiante no solo adquiera conocimientos, sino que amplíe sus oportunidades de crecimiento y relacionamiento profesional”.

Inscripciones abiertas con beneficio exclusivo

La institución anunció que las inscripciones se encuentran abiertas y que, con motivo del lanzamiento, los aspirantes podrán acceder a un descuento exclusivo del 30 % en el valor de la matrícula por tiempo limitado.

Este beneficio busca incentivar la cualificación profesional y facilitar el acceso a programas de alto nivel académico.Con este lanzamiento, la Corporación Universitaria Rafael Núñez consolida su crecimiento institucional y fortalece su impacto regional, posicionando la educación avanzada como un eje estratégico para el desarrollo social y económico del país.