“Umbral”, la cruz conmemorativa con los nombres de los héroes de una pandemia

Artes plásticas.

Durante la pandemia de la “COVID-19”, centenares de trabajadores de la salud en Colombia, desde camilleros hasta cirujanos de alto perfil, perdieron la vida atendiendo a quienes enfrentaban las consecuencias de un virus que dejó millones de víctimas en el mundo. Su memoria quedó sembrada en el monumento “Umbral”, obra del artista plástico Carlos Castro Arias.

En la carrera 63 con calle 60, en inmediaciones de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, se levanta una cruz roja compuesta por 50 barras de hierro, 25 verticales y 25 horizontales, coronadas por una roca de más de tres toneladas. La pieza propone una lectura abierta, íntima y distinta para cada espectador.

En LO MÁS CARACOL conversamos con el maestro Carlos Castro Arias, homónimo de este periodista, sobre su obra monumental “Umbral”. Contó que la idea nació del convencimiento de que el trabajo desmedido, dedicado y casi suicida del personal sanitario merecía un homenaje perdurable. Hombres y mujeres que arriesgaron la vida en la lucha frontal contra la muerte.

Cada barra vertical lleva grabados en bajo relieve los nombres de quienes fallecieron. Un gesto de memoria que llama la atención de generaciones presentes y futuras, en un país donde pocas familias pueden decir que no sufrieron los embates del virus.

La obra “Umbral” ganó la convocatoria nacional para erigir un monumento en homenaje al personal de la salud que atendió la pandemia en Colombia, proceso en el que participaron la Academia Colombiana de Medicina y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

A un lado del monumento, una roca lleva inscrito un mensaje que pide respeto por la obra. Un llamado necesario para proteger un símbolo que recuerda el sacrificio de seres humanos que, aun teniendo familia y temores, no dudaron en ayudar a los demás.

La iniciativa de ubicar el monumento cerca de la Biblioteca Virgilio Barco fue impulsada por el secretario distrital de Cultura Santiago Trujillo, decisión que para muchos resultó acertada. La cruz roja, coronada por la roca, irrumpe en el paisaje urbano y casi obliga a verla y apreciarla, incluso con algo de nostalgia.

Carlos Castro Arias, el artista plástico

En la página oficial del artista, Carlos Castro Arias es descrito como creador, profesor y músico colombiano. Su obra se fundamenta en la apropiación de imágenes históricas y en la resignificación formal y simbólica de objetos encontrados. Explora la identidad individual y colectiva, y busca visibilizar historias silenciadas.

Se graduó de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en “2002”. En “2008” obtuvo una beca del Fulbright Program para estudiar en el San Francisco Art Institute, donde alcanzó una maestría en Bellas Artes en Pintura en “2010”. Actualmente es profesor asociado en la San Diego State University.

Su trabajo se ha exhibido en museos y galerías de América y Europa. Entre sus exposiciones se destacan “Remordimientos y otros males” en Bread and Salt San Diego (“2021”); “Vine a incendiar el mundo” en Artpace (“2020”); e “Ires y Venires” en la Casa Republicana, de la Biblioteca Luis Ángel Arango (“2020”).