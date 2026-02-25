Última comisión intersectorial del Gobierno Petro sesionó en el marco de la ICARRD +20

En el marco de la Conferencia Internacional ICARRD + 20, se llevó a cabo la última sesión de Comisión Intersectorial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual estuvo presidida por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino y acompañada por sus pares de Interior, Hacienda y Crédito Público, Justicia y Derecho, Trabajo, Comercio Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda Ciudad y Territorio, Ciencia Tecnología e Innovación, Igualdad y Equidad.

También acudieron los directores del DNP, DAPRE, ANT y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.La ministra Carvajalino inició su intervención destacando la relevancia de la IV sesión: “Hoy es la esta última sesión de la comisión intersectorial para la reforma agraria y el desarrollo rural en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entregamos un balance que considera el Ministerio de Agricultura es positivo, un balance que necesita trazar las rutas para resolver los problemas y los debates pendientes, pero sin duda un balance que esperamos poner de cara a nuestros pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes y raizales en esta Conferencia Internacional por la Reforma Agraria.

Este es el legado del gobierno del presidente Gustavo Petro”.Igualmente dijo, durante este gobierno de priorizó la formalización de la tierra de para los pueblos indígenas con más de 2 millones de hectáreas.

“Esa formalización tiene que ver con quienes reconocen la propiedad privada pero también con las entidades de derecho público, reconstruyendo las escuelas, los acueductos, permitiendo legalizar la formalización de la tenencia de la tierra”, enfatizó la ministra.

De otro lado, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Nhora Mondragón, presentó el documento CONPES con un nuevo marco que reestablece el sistema redistributivo, a partir del reconocimiento del campesinado como sujetos de especial de protección constitucional, la creación de la jurisdicción agraria y rural y el reconocimiento al derecho humano a la alimentación adecuada.

En la jornada participaron en calidad de invitados especiales delegados de las comunidades indígenas, de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, comunidades campesinas o pescadoras, de las organizaciones de mujeres rurales, campesinas y/o pescadoras, del Pueblo Rom, dejando de presente el papel de la diversidad en la agenda de la agroecología.