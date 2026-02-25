Tolima ingresó por primera vez al top 5 del Índice de Competitividad Turística de Colombia

Tolima

El departamento del Tolima continúa consolidándose como uno de los destinos más competitivos del país al ubicarse en el quinto lugar del Índice de Competitividad Turística de Colombia 2025. Por primera vez en su historia, el Tolima ingresó al top 5 del índice y solo se ubicó por detrás de Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca y Antioquia.

El Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (CPTUR) es una iniciativa conjunta entre la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) y la Fundación Universitaria Cafam (UNICAFAM).

El CPTUR desarrolla el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia (ICTRC), instrumento que mide y analiza los factores asociados a la competitividad turística de los departamentos, ciudades capitales y municipios seleccionados del país.

Los resultados del año anterior marcan un hito sin precedentes para el Tolima, que pasó del séptimo al quinto lugar en el escalafón nacional, logrando superar a territorios históricamente fuertes en materia turística como Risaralda y Magdalena, al igual que a otros referentes como Atlántico, San Andrés, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

“Recibí el índice en el puesto 15; el año pasado dimos un paso exponencial y pasamos al séptimo. Hacer este trabajo con los municipios fue increíble. Mantenernos en el séptimo ya era un logro y un reto muy grande, pero ascender era casi impensable, y lo logramos. Estamos por encima de departamentos que tienen un amplio recorrido en materia turística”, manifestó Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima.

El ascenso del Tolima se explica, en gran medida, por el desempeño sobresaliente de Honda, conocida como la “Ciudad de los Puentes”, que alcanzó un histórico segundo lugar entre 295 municipios evaluados en el país, con un puntaje de 6,37. Este logro posiciona al municipio como uno de los destinos más competitivos de Colombia y fortalece el liderazgo regional.

Los municipios destacados en turismo

Además de Honda, varios municipios del Tolima evidenciaron mejoras significativas en sus posiciones. Melgar se mantuvo en el puesto 7, tanto en 2024 (entre 260 municipios) como en 2025 (entre 259 municipios), demostrando estabilidad en su competitividad.

Por su parte, El Espinal protagonizó uno de los mayores avances al pasar del puesto 168 en 2024 al 30 en 2025. Líbano ascendió del lugar 155 al 32, mientras que San Sebastián de Mariquita mejoró del puesto 85 al 33.

De igual manera, Murillo pasó del puesto 148 al 44; Prado subió del 213 al 57; Carmen de Apicalá escaló del 326 al 66; y Ambalema avanzó del 220 al 147, reflejando un crecimiento sostenido en indicadores relacionados con infraestructura, oferta turística, sostenibilidad y gestión institucional.