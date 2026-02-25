“Todo un reto”, así fue el desafío en producción de sonido de la película ‘Sinners’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Todo un reto”, así fue el desafío de producción de sonido de la película ‘Sinners’

Chris Welcker, mezclador de sonido nominado al Oscar en la categoría de mejor sonido por ‘Sinners’, habló con 6AM W sobre el reto que significó la postproducción de la película.

“Sin duda fue un reto. Hubo una alianza entre los diferentes departamentos de la película para poder lograr el efecto que querían”, afirmó.

Incluso, reconoció que no estaban totalmente preparados para las escenas en donde ‘Michael B’ reaccionaba consigo mismo, lo que se tradujo en más esfuerzo en los efectos de sonido.

Asimismo, Welcker mencionó que ya tenía experiencia con los géneros musicales que se usaron en la película, uno de ellos el jazz.

Reviva la entrevista completa aquí: