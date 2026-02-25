Preocupante baja en la donación de órganos en el Huila

Neiva

En el departamento del Huila, al igual que en gran parte de Colombia, el proceso de donación de órganos no avanza como se quisiera. A pesar del trabajo constante de las IPS generadoras y del Hospital Universitario, única institución trasplantadora en la región, las cifras no reflejan el esfuerzo realizado. Actualmente, 57 pacientes permanecen en lista de espera para un trasplante renal, a la expectativa de una oportunidad de vida.

Una de las principales preocupaciones radica en la falta de claridad frente al concepto de muerte encefálica. Según especialistas, muchas familias no comprenden plenamente este diagnóstico, lo que dificulta la autorización para la donación. Además, algunos mensajes difundidos en medios de comunicación han generado más dudas que certezas, incrementando la incertidumbre entre la población.

Según Alexander Nosso, coordinador de trasplantes del hospital, afirmo que “durante el año anterior se realizaron 42 entrevistas a familias de posibles donantes, sin embargo, solo nueve aceptaron el proceso, lo que representó una tasa de donación del 23 %. En lo corrido del presente año únicamente se han efectuado dos trasplantes, cifra inferior a la registrada en años anteriores para esta misma temporada”.

Las autoridades médicas insisten en la importancia de fortalecer la cultura de la donación, destacando que este acto no solo salva vidas, sino que también puede contribuir al proceso de duelo de las familias. Aunque se han presentado algunos inconvenientes en la entrega de medicamentos a pacientes trasplantados, no se reportan fallecimientos asociados a esta situación.