Preocupan cifras de homicidios en el Huila, van 70 casos en lo corrido de 2026

La secretaria de Gobierno del Huila advirtió sobre el aumento de homicidios en el departamento y anunció la realización de un consejo de seguridad para definir acciones frente a la situación.

La Secretaría de Gobierno del Huila encendió las alertas por el incremento de homicidios en el departamento durante lo corrido de 2026. Según confirmó la secretaria Liliana Vásquez, se han registrado 70 asesinatos, una cifra que casi duplica los 39 casos reportados en el mismo periodo de 2025.

La funcionaria calificó la situación como “supremamente preocupante” y aseguró que desde el Gobierno Departamental se adelantan acciones articuladas con la fuerza pública para contener la violencia. Además, anunció la realización de un consejo de seguridad en los próximos días, en el que se analizarán medidas específicas para enfrentar este fenómeno.

De acuerdo con el reporte oficial, la funcionaria confirmó que, los municipios con mayor número de homicidios son Pitalito, Neiva, Algeciras, Campoalegre y Suaza.

Entre los factores que estarían incidiendo en el aumento de los casos, las autoridades mencionan la intolerancia social, especialmente en establecimientos públicos durante fines de semana, así como disputas entre grupos armados organizados, dinámicas de microtráfico y economías ilegales.

La Secretaria de gobierno departamental también destacó que se vienen realizando controles permanentes en zonas urbanas y rurales, junto con requisas y operativos de prevención. Paralelamente, la Gobernación implementa un programa con socializadores comunitarios en los municipios, enfocado en resolución de conflictos, convivencia ciudadana y trabajo con líderes comunales, con el fin de prevenir hechos violentos.

La administración departamental reiteró que la reducción de los homicidios es una prioridad para el Gobierno Huila Grande y que se esperan decisiones concretas tras el consejo de seguridad.