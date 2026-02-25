Por primera vez, la Perimetral cuenta con un plantel pensado desde la vocación deportiva

Veinticuatro horas después de la reapertura de la Institución Educativa Jorge Artel, tras la completa transformación de sus espacios y siendo el primer colegio público del Distrito sostenible a través del uso de energía solar su completa vocación deportiva ha sido uno de los aspectos más valorados y que mayor alegría le ha traído a la comunidad estudiantil.

De hecho, ante la gran pasión que despierta el béisbol, la presencia de Julio Teherán, el llamado ‘Caballo’ de Olaya y ex abridor estelar de Los Bravos de Atlanta, fue de las más aclamadas en la reinaguración de la I. E. Jorge Artel, en medio del acto oficial encabezado por el alcalde Dumek Turbay Paz.

La presencia de Teherán, como invitado de la Alcaldía Mayor de Cartagena, fue motivo de alegría en medio de los muchos niños presentes que, como él, sueñan también con llegar al béisbol de las Grandes Ligas y forjar sus proyectos de vida alrededor del deporte.

Bajo esa visión que conjuga el deporte como pilar en la formación escolar, priorizada por el alcalde Dumek Turbay Paz en la transformada I. E. Jorge Artel, el nuevo bloque deportivo incluye dos jaulas de bateo para impulsar el béisbol en barrios aledaños, zona de montículo de pitcheo, espacios de microfútbol, baloncesto, voleibol playa y una cancha de grama natural para fútbol 6.

“Estos nuevos espacios le van a permitir a los chicos mejorar tanto su parte motriz como su parte deportiva”, explicó Gerardo Perdomo Mendoza, docente de Educación Física, Recreación y Deporte del plantel.

El docente recordó que anteriormente el colegio no tenía las condiciones óptimas para la práctica deportiva.

“La institución solamente contaba con una cancha de micro, no con las medidas específicas. Estaba en arena dentro de la institución. No contábamos con un espacio para que los muchachos pudieran hacer su educación física y el deporte correcto”, señaló.

Además, destacó que el nuevo cerramiento garantizará mayor seguridad en el traslado de los estudiantes entre las dos sedes del plantel. Por su parte, José Santos Barrios Salas, rector de la I.E. Jorge Artel, subrayó que esta infraestructura responde a una apuesta institucional consolidada.

“Nosotros siempre le hemos aportado a toda la parte cultural y deportiva, esa es nuestra insignia”, afirmó, recordando que el año pasado las niñas en categoría infantil fueron campeonas en microfútbol de los Juegos Intercolegiados, mientras que el equipo juvenil masculino obtuvo el subcampeonato.

La nueva infraestructura permitirá estructurar un plan formativo para que los estudiantes roten por distintas disciplinas y puedan perfilarse hacia el alto rendimiento.

“Nosotros pensamos estructurar un plan para que los estudiantes puedan pasar por los diferentes deportes y luego escoger uno para perfilarse a un nivel profesional”, agregó Perdomo, destacando que la zona cuenta con amplio talento deportivo.

Con este bloque, la Institución Educativa Jorge Artel no solo mejora sus condiciones físicas, sino que consolida su énfasis en deporte y cultura, brindando a sus estudiantes escenarios dignos, seguros y especializados que potencian habilidades, fomentan hábitos saludables y abren nuevas oportunidades de vida a través del deporte.