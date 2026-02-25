Policía revela preocupación por la libertad a personas que capturan armadas en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, reveló una preocupación que existe entre las autoridades por las decisiones han tomado los jueces de dejar en libertad a personas que han sido capturados con armas de fuego.

“En lo corrido del año hemos incautados 26 armas de fuego, 6 más que el año anterior, 18 personas se capturaron en flagrancia con porte ilegal, lamentablemente 10 de estas personas fueron dejadas en libertad”, dijo el coronel, Edgar López.

El oficial resaltó que al momento de presentarse a estas personas ante un juez de control de garantías, se determina dejarlas en libertad “Lamentablemente estas personas al quedar en libertad probablemente se van a rearmar”.

Por otra parte, aseguró que estos ciudadanos quedan plenamente identificados y si nuevamente vuelve a ser capturados portando armas de fuego van a ser presentados nuevamente ante la autoridad competente para que se les de una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

“Si bien es cierto llevamos 26 armas de fuego incautadas, podríamos estar hablando que cada dos días la Policía Nacional está incautado en Ibagué un arma de fuego en lo corrido del año”,

Finalmente, aseguró que son armas que han salido de las calles con las que muy probablemente iban a cometer delitos especialmente el de homicidio “Son armas que les quitamos a estos delincuentes y que nos permite tratar de contener este tipo de hechos”.

Dato: en Ibagué en lo corrido del 2026 se han registrado 14 casos de homicidio en un alto porcentaje producto de la lucha por el poder del microtráfico.