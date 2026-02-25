Personería advierte riesgos en el PAE y anuncia seguimiento en 169 sedes educativas de Neiva

La Personería de Neiva anunció que reforzará los controles y visitas de verificación al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2026, tras participar en la jornada de socialización liderada por la Contraloría General de la República dentro de la estrategia nacional de seguimiento a este programa.

El personero municipal, Jerson Andrés Bastidas, explicó en Caracol Radio Neiva que uno de los principales llamados fue evitar situaciones registradas en vigencias anteriores, como el inicio tardío del servicio. Recordó que en 2025 el programa comenzó casi un mes después del calendario escolar, mientras que este año arrancó desde el primer día de clases, lo que calificó como un avance importante.

Sin embargo, advirtió que persisten riesgos asociados a la ejecución del contrato, especialmente en la calidad y cantidad de los alimentos, la adecuada manipulación y la correcta destinación de las raciones. El funcionario señaló que el programa atiende diariamente a más de 32 mil niños, niñas y adolescentes en cerca de 169 sedes educativas del municipio.

“Se ha insistido en la necesidad de hacer una mayor verificación a la calidad de los diferentes insumos y elementos con los que se preparan los alimentos de los niños, niñas y adolescentes”. — Jerson Andrés Bastidas

El funcionario también destacó la necesidad de fortalecer la capacitación de las manipuladoras de alimentos y el seguimiento a los insumos utilizados en la preparación de las raciones, aspectos que, según dijo, deben ser vigilados por el operador y los supervisores designados por la Alcaldía.

El personero precisó que, aunque la mayoría de los recursos del PAE provienen de la nación, con una inversión inicial superior a los 20 mil millones de pesos que podría alcanzar los 29 mil millones con una adición presupuestal, la Personería ejercerá control preventivo mediante visitas aleatorias en zonas urbanas y rurales durante todo el calendario escolar.

Asimismo, hizo un llamado a docentes, directivos, estudiantes y veedores ciudadanos para que reporten cualquier irregularidad, teniendo en cuenta que los organismos de control tienen limitaciones logísticas y requieren el apoyo de la comunidad para garantizar la transparencia del programa.