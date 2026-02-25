Lotería de la Cruz Roja HOY 24 de Febrero: premios y resultado del último sorteo. Getty Images

La Lotería de la Cruz Roja lleva más de 60 años apoyando las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia, siendo una entidad sin ánimo de lucro encargada de explotar, administrar y operar juegos de suerte y azar para este fin.

Para este 24 de febrero de 2026, la Cruz Roja sortea un premio mayor de $10.000 millones de pesos. Esta lotería se juega todos los martes a las 10:55 de la noche.

Último sorteo 3142 de la Lotería de la Cruz Roja:

Resultado a partir de las 10:55 P.M.

Vea el sorteo aquí:

Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. El billete tiene un costo de tres fracciones de $18.000 COP a $6.000 COP la fracción.

Sin embargo, puede adquirirlo por medio de cualquier sucursal cercana al lugar en que se encuentre. En el siguiente enlace puede consultar los distribuidores autorizados en cada ciudad: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

¿Cuáles son los premios del sorteo de la Cruz Roja?