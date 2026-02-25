Los testimonios de los dueños de las siete viviendas arrasadas por un incendio en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio habló con los afectados por el voraz incendio que se registró en la noche del lunes 23 de febrero en el barrio El Tunal de Ibagué, conflagración que acabó con por lo menos siete viviendas y dejó a igual número de familias en la calle.

Jesús María Quina, uno de los damnificados relató que se encontraba acostado orando cuando escuchó que la gente gritaba, en cuestión de minutos las llamas estaba sobre la casa y se salvó de milagro.

“Lo único que saqué fue un televisor y parte de herramienta de mi trabajo, de resto todo se acabó, todo lo perdimos, queremos que la Alcaldía nos apoye en este momento tan complejo”, dijo Jesús María Quina.

Por otra parte, Yuri Alejandra Bermúdez, otra de las afectadas manifestó que sobre las 10:45 de la noche comenzó todo, en ese momento vio como salía humo por las casas aledañas y de un momento a otro su casa se vio en llamas.

“Lo importante era salir, que se perdiera lo material, lo demás se consigue, no sacamos nada, todo se perdió, solo le pedimos a Dios que nos mande buenos corazones que permita colaborarnos, acá estaremos a la espera de las ayudas”, resaltó.

Finalmente, Lisandro Molina, líder del sector, envío un mensaje a la comunidad para que se pongan la mano en el corazón y puedan ayudar a los damnificados. Además, manifestó que fue fundamental el trabajo de los bomberos para evitar que la tragedia fuera más grande.