La amenazaron y le dijeron que no gritara, sino la mataba: víctima de robo en Ibagué

Ibagué

Un nuevo caso de hurto a un establecimiento de comercio se registró en la noche del martes 24 de febrero en sector del barrio La Granja en Ibagué, al sitio llegó un delincuente que con arma de fuego amenazando a la administradora del local para poderse llevar cerca de $3 millones entre efectivo y elementos de valor.

“Cerca de las 9 de la noche ingresa al establecimiento un hombre llevaba casco, no era muy grande, joven, entra con una bolsa negra de la que saca un arma y le apunta, la amenaza, ella empieza a gritar y le dice que no grite porque la va a matar”, dijo Ciren Carranza administradora del establecimiento Párchese Perro.

A la vez aseguró que en medio del hurto el delincuente aprovechó para llevarse tres teléfonos celulares, la caja registradora completa, sale rapido y afuera hay otra persona esperándolo”.

Según Carranza, el establecimiento de comercio lleva abierto hace aproximadamente medio y medio, siendo este caso el robo el primero que tienen en la sede de la calle 29 con avenida Guabinal.

“Nosotros hacemos cierre a las 10 de la noche, pero en el día recogemos caja para evitar precisamente este tipo de hechos como el que nos ocurrió con estos delincuentes”, puntualizó.

Por su parte, Andrés Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Granja, rechazó lo sucedido e hizo un llamado a las autoridades a fortalecer la seguridad.

“Es lamentable lo que está ocurriendo con estos atracos en moto, sabemos que llegaron los amenazaron y se llevaron varios elementos de valor, los encañonaron y salieron con rumbo hacia el centro”, puntualizó Andrés Rodríguez.