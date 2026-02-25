Incendiaron retroexcavadora en zona rural de Simití, Bolívar

Un episodio de alta tensión se registró en zona rural del municipio de Simití, al sur del departamento de Bolívar, luego de que una retroexcavadora fuera incendiada mientras adelantaba labores de minería a cielo abierto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho ocurrió en inmediaciones del río Boques, cerca de un puente ubicado después de la conocida “Y” de Simití, sobre la vía que conecta con el municipio de San Pablo. De acuerdo con testigos, el fuego se propagó rápidamente hasta consumir por completo la maquinaria pesada, que quedó reducida a estructuras metálicas.

La situación generó alarma entre los habitantes del sector, quienes presenciaron el incendio y expresaron su preocupación ante la violencia del suceso. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el impacto en la comunidad fue considerable.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme las causas ni los responsables del hecho, aunque se especula que esta acción fue obra de la propia fuerza pública para evitar presuntos hechos ilegales.