“Han muerto muchísimos colombianos”: soldado de Colombia en Ucrania que lleva combatiendo 3 años

Un soldado colombiano que combate en la guerra entre Ucrania y Rusia habló en 6AM W sobre su experiencia en el frente, las razones que lo llevaron a viajar a Europa del Este y las secuelas físicas y emocionales que enfrenta tras resultar gravemente herido en una misión.

El uniformado confirmó que actualmente se encuentra en Kiev, la capital ucraniana, donde adelanta un tratamiento de rehabilitación luego de sufrir lesiones de consideración en combate.

Desde allí, aseguró que, pese a las dificultades, no se arrepiente de su decisión. “Yo creo en la libertad. Todos los países tienen derecho a ser libres”, afirmó durante la entrevista.