Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 feb 2026 Actualizado 01:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Fue abatido por el ejército un presunto jefe del Clan del Golfo en Concordia, Antioquia

Según el Ejército, se trata de alias “Canario”, quien murió en la vereda Santa Rita de esa población del suroeste de Antioquia.

Abatatido cabecilla en Concordia- Cuarta Brigada

Abatatido cabecilla en Concordia- Cuarta Brigada

Concordia- Antioquia

En las últimas horas, la Cuarta Brigada del Ejército informó que sostuvo combates con el Clan del Golfo en el municipio de Concordia, donde fue dado de baja un presunto integrante del grupo ilegal.

La confrontación se registró en la vereda Santa Rita, donde soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara y la Dijin de la policía con la subestructura Edwin Román Velasquez Valle. La persona muerta sería alias “Canario”, con quien tendría una trayectoria criminal de cerca de 8 años.

“Este sujeto presenta siete anotaciones por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado por narcotráfico, constreñimiento ilegal y hurto. Durante la operación militar se incautó una subametralladora, un proveedor, munición calibre nueve milímetros y un teléfono celular. Este material es puesto a disposición de autoridad competente para su respectivo proceso judicial”, reportó el Teniente coronel Juan Carlos Fonseca, comandante del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.

Según el oficial, alias “Canario”, sería el cabecilla del Clan del Golfo en la zona ordenado diferentes acciones que afectan a la población civil.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir