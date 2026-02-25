Fue abatido por el ejército un presunto jefe del Clan del Golfo en Concordia, Antioquia

Concordia- Antioquia

En las últimas horas, la Cuarta Brigada del Ejército informó que sostuvo combates con el Clan del Golfo en el municipio de Concordia, donde fue dado de baja un presunto integrante del grupo ilegal.

La confrontación se registró en la vereda Santa Rita, donde soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara y la Dijin de la policía con la subestructura Edwin Román Velasquez Valle. La persona muerta sería alias “Canario”, con quien tendría una trayectoria criminal de cerca de 8 años.

“Este sujeto presenta siete anotaciones por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado por narcotráfico, constreñimiento ilegal y hurto. Durante la operación militar se incautó una subametralladora, un proveedor, munición calibre nueve milímetros y un teléfono celular. Este material es puesto a disposición de autoridad competente para su respectivo proceso judicial”, reportó el Teniente coronel Juan Carlos Fonseca, comandante del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.

Según el oficial, alias “Canario”, sería el cabecilla del Clan del Golfo en la zona ordenado diferentes acciones que afectan a la población civil.