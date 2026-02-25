Fiscalía imputó cargos contra exfiscal que habría acosado sexualmente a una de sus subalternas

Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el exfiscal delegado ante el Tribunal, Germán Arias Cortés, como presunto responsable del delito de acoso sexual, aparentemente cometido contra una de sus subalternas entre octubre de 2021 y agosto de 2024.

Según la investigación que lideró una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se habría presentado una secuencia de actos verbales y físicos que violentaron la condición de mujer de la víctima.

Además, el exfuncionario se habría aprovechado de su cargo para afectar la libertad sexual y la dignidad de la mujer.

“El acoso inició con invitaciones e insinuaciones de índole sexual y trascendió al contacto físico no consentido. Todo esto ocurrió en medio de presiones, humillaciones y amenazas de posibles traslados a otras ciudades o despidos de la entidad, situación que afectó el bienestar físico y psicológico de la mujer”, señaló la Fiscalía.

El exfiscal se declaró inocente y no aceptó el delito imputado.