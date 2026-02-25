Explosivos de bajo poder causan daños en comercios de Campoalegre y Hobo

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a los presuntos responsables de los ataques con explosivos en Campoalegre y Hobo. La Policía habilitó líneas seguras para recibir información que permita su captura.

En la madrugada de este 25 de febrero de 2026 se registraron detonaciones de artefactos explosivos improvisados de bajo poder en establecimientos comerciales de los municipios de Campoalegre y Hobo, en el departamento del Huila, confirmó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, los ataques estuvieron dirigidos contra un local comercial de motocicletas en Campoalegre y una comercializadora de mallas en Hobo. De manera preliminar, los dispositivos habrían sido activados mediante mecha lenta, generando únicamente daños materiales sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras los hechos, fueron desplegadas unidades especializadas del GAULA, Policía Judicial e inteligencia, que integran una cápsula investigativa en coordinación con técnicos antiexplosivos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de establecer el tipo de material utilizado y recolectar pruebas que permitan identificar y ubicar a los responsables.

Como parte de la investigación, las autoridades confirmaron que ya cuentan con imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que aparecen los presuntos implicados, por lo que se encuentran tras su pista para lograr su identificación, ubicación y captura.

Las autoridades también reforzaron la seguridad en la zona mediante patrullajes mixtos, controles viales y presencia permanente de unidades de investigación criminal, con el fin de prevenir nuevos incidentes y brindar tranquilidad a comerciantes y comunidad.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que entregue información que contribuya a esclarecer los hechos a través de la línea de emergencias 123 o canales institucionales, garantizando absoluta reserva.