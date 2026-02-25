El Gobierno Nacional anunció mayor pie de fuerza para el mes de mayo en el Quindío

Armenia

A través de un oficio el ministerio de Defensa le respondió a la representante a la cámara Piedad Correal sobre una solicitud relacionada con el aumento de pie de fuerza en el departamento.

En la misiva sostienen que la Policía Nacional ha previsto en la planeación institucional del año 2026 la asignación de personal policial para el departamento del Quindío en mayo de este año lo que permitirá reforzar progresivamente el pie de fuerza y atendiendo las necesidades identificadas en un diagnóstico previo.

Al respecto la representante a la Cámara, Piedad Correal manifestó que el tema de la seguridad ciudadana es clave entendiendo la situación de orden público del país y por eso realiza el seguimiento mediante las solicitudes congresuales.

“La mayoría de los homicidios es por lucha de territorio igualmente que es un destino turístico del país que requiere obviamente mucho control, mucha investigación y mucha operatividad por parte de la Policía Nacional y para eso necesitamos obviamente tener unidades de la policía que llenen las expectativas del departamento", mencionó.

Reconoció que tanto el ministerio de Defensa como la Policía han respondido a cada uno de los requerimientos entendiendo las dificultades en materia de seguridad en el departamento como el tráfico de estupefacientes que deriva en homicidios.

Fue clara que se necesitan planes operativos y de control por lo que es fundamental mayor pie de fuerza es así como desde el gobierno nacional le dieron a conocer que llegaron 171 uniformados durante el año 2025.

“Sobre esto ya me ha respondido el ministerio a esta última solicitud que le hice que efectivamente han enviado 170 personas nuevas a fortalecer el departamento de policía Quindío durante el año 2025 en personal de oficiales, patrulleros y que obviamente se han trasladado muchos, han salido muchos, pero que al hacer ya la operación quedan 171 unidades nuevas en el Quindío", explicó.

Resaltó que el compromiso está enfocado en el mes de mayo de este 2026 realizarán el fortalecimiento al comando de la Policía del departamento por lo que reforzará el seguimiento.

“Se nos promete que para el mes de mayo del 2026 harán igualmente otro fortalecimiento al departamento de policía Quindío al cual cual le haré seguimiento en su momento oportuno para que ellos vean que obviamente existe interés en este caso congresual de que el departamento se fortalezca con estas unidades para poder desempeñar", dijo.

Afirmó que las bondades económicas para el Quindío son en materia agrícola y turística por eso la importancia de fortalecer la presencia institucional.