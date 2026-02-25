Colombia lidera debate internacional sobre gobernanza de la tierra en la ICARRD+20

Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO), en el cual se abordan, entre otros, interrogantes relacionados con el por qué cada año se abandonan 3,6 millones de hectáreas (ha) de tierras de cultivo, en gran parte debido a la degradación; a qué obedece que de 570 millones de explotaciones agrícolas, el 85 % tiene menos de 2 ha y controla solo 9 % de la tierra y el 0,1 concentra casi 50 % de la superficie agrícola mundial. O por qué persisten las brechas de género siendo las mujeres quienes enfrentan los mayores índices de la seguridad alimentaria.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el acto protocolario de apertura, el presidente Gustavo Petro dijo que “con la Reforma Agraria priorizamos la vida del campesinado en Colombia. La paz y el desarrollo significan Reforma Agraria, por eso dejamos nuestros suelos en poder de los campesinos y las campesinas porque priorizar la vida en Colombia empieza porque los campesinos tengan más tierra.

Estamos comprando tierras y terrenos baldíos y entregando cada vez más títulos a las mujeres porque ellas la cuidan mejor, nadie puede hacerlo mejor que ellas”.La Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino destacó, a su vez, la decisión del Presidente Petro, a solicitud del movimiento agrario global, de recibir y albergar, después de dos décadas, esta discusión que parecía diluida entre muchos otros debates.

“Aquí en Colombia se quiso hacer un campo sin campesinos, y resistieron hombres y mujeres a la confrontación. Colombia asumió la política redistributiva que por más de cien años los gobiernos no habían querido hacer. Hemos cumplido el acuerdo de paz: 750 mil hectáreas recuperadas, formalizando más de 2 millones de hectáreas.

Hemos devuelto a esos pueblos indígenas, comunidades campesinas, negras, afrodescendientes, indígenas, raizales y palenqueras, la dignidad y la esperanza de que es posible. Hoy les decimos desde Cartagena, una tierra que en Colombia representa la primera expresión de la lucha libre por la tierra, que los recibimos para reafirmar que la revolución agraria es la esencia de la vida y la apuesta por una humanidad sostenible. Allí seguiremos firmes.”, expresó.

Cabe anotar que la discusión llega al país en momentos en los que la Ministra Carvajalino, presenta el Plan Decenal de Reforma Agraria, como testimonio de una visión de largo plazo para la redistribución de la tierra, y en el cual la FAO lanzará el informe sobre el estado de la gobernanza y tenencia de la tierra en el mundo, entre muchas otras actividades.

Además, Colombia llega al escenario de la ICARRD+20 con avances verificables en redistribución, formalización y gobernanza territorial. La política agraria reciente ha buscado corregir una de las raíces históricas del conflicto: la desigualdad en el acceso a la tierra.

Esto no solo impacta a las familias beneficiarias, sino que reduce tensiones territoriales y fortalece la estabilidad institucional y en el que intenta demostrar que no se trata únicamente de entregar tierra , sino de consolidar un sistema solido que garantice el avance en el tiempo de estas políticas.

Respaldo internacional

La Reforma Agraria recibió también el respaldo de representantes internacionales como una herramienta clave para el acceso a la tierra y el desarrollo rural.Maximo Torero, economista jefe de la FAO anotó que la Conferencia presenta una oportunidad fundamental para renovar el compromiso y el consenso global para situar nuevamente la tierra en el centro del debate sobre el desarrollo sostenible.

“No hay tiempo que perder. Si queremos que los agricultores inviertan en restaurar y proteger la tierra, primero debemos garantizar que puedan conservarla”, señaló”.

A su vez, Mzwanele Nyhontso, ministro de Desarrollo Rural de Sudáfrica, se refirió a la necesidad de implementar las directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra, no solo como principios orientadores, sino como un mandato que permita a los gobiernos consolidar sociedades más comprometidas con la protección y el uso responsable de la misma. Así, esta conferencia internacional busca evaluar qué ocurrió en los últimos 20 años desde la primera conferencia y, sobre todo, qué debe cambiar para que la gobernanza global de la tierra sea coherente con las crisis actuales.

Su propósito no es solo renovar compromisos, sino fortalecer mecanismos de seguimiento, cooperación internacional y articulación entre tierra, acción climática y sistemas alimentarios. En un contexto de tensiones geopolíticas y fragmentación multilateral, la tierra se convierte en un punto de encuentro estratégico.