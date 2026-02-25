Tras caso de Diana Ospina, MinTransporte reforzará la seguridad en el transporte público individual

En un comunicado, la entidad rechazó de manera categórica cualquier hecho de violencia o situación de inseguridad que se presente en el marco del servicio de transporte público individual y confirmó que activará mecanismos de articulación institucional para proteger la vida e integridad de las mujeres.

El caso de Diana Ospina, quien fue reportada como desaparecida tras abordar un taxi la noche del domingo y apareció en la noche del lunes, encendió las alertas sobre las condiciones de seguridad en el transporte público individual. “Ninguna mujer debe sentir miedo al movilizarse. La seguridad en el transporte no es un privilegio: es un derecho”, señaló la ministra.

La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, afirmó que el sector no tolerará hechos de violencia ni revictimización.

“Volver a casa no puede convertirse en un riesgo. Las mujeres tenemos derecho a movilizarnos sin miedo y el Estado tiene la obligación de garantizar entornos seguros. Desde el sector transporte no vamos a tolerar ningún hecho de violencia ni ninguna forma de revictimización”, indicó la funcionaria.

Refuerzo de protocolos y controles

El Ministerio informó que fortalecerá la articulación con autoridades territoriales, empresas habilitadas y conductores para reforzar protocolos de seguridad, mecanismos de identificación de vehículos y conductores, así como los canales formales de denuncia.

Las acciones incorporan un enfoque de género, reconociendo los riesgos que enfrentan en amahyor porcentaje las mujeres en sus trayectos cotidianos.

Estrategia nacional en marcha

Las medidas se enmarcan en la Estrategia Nacional para abordar la Violencia Sexual en el Transporte Público y la Movilidad Activa (ENVIS), con la que el Gobierno busca fortalecer la prevención, la cultura de la legalidad y la confianza en el transporte público, especialmente para mujeres y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

El Ministerio también hizo un llamado a las autoridades locales para fortalecer la supervisión del servicio, a las empresas habilitadas para cumplir estrictamente los estándares de seguridad y a la ciudadanía para utilizar canales formales y reportar irregularidades.

Sin embargo, la cartera fue enfática en señalar que la responsabilidad de cualquier acto delictivo recae exclusivamente en quien lo comete, y no en las mediaciones en la que se encuentre la victima.

El caso que motivó el anuncio continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.