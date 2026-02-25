Cartagena, ganadora de concurso mundial de Bloomberg

El Bloomberg Philanthropies Reto de Alcaldes es una iniciativa global que impulsa la innovación en los gobiernos locales para mejorar la vida de las personas en las ciudades. No busca solo la financiación, sino transformar ideas en soluciones reales y dar acompañamiento técnico, soporte operativo y recursos para su implementación.

En su más reciente edición, el reto recibió más de 630 aplicaciones y, entre solo 24 ganadores, Cartagena de Indias fue seleccionada a nivel mundial, recibiendo no solo recursos económicos, sino también apoyo técnico y financiación adicional para hacer realidad su propuesta.

Tras la selección de Cartagena en el marco del Mayors Challenge de Bloomberg Philantropies, proyecto que dignificará la calidad de vida de 142 vendedores tradicionales del Centro Histórico y exaltará el patrimonio cultural de la ciudad desde su proyección internacional, se realizó este martes el acto oficial de lanzamiento en el renovado Parque Centenario de Getsemaní.

En el evento, liderado por la presencia del alcalde Mayor Dumek Turbay Paz; y la asesora de Cooperación Internacional del Distrito, María Mercedes Abondano; se hizo la entrega simbólica de los primeros cuatro mobiliarios recibidos por los vendedores tradicionales.

Tras el aporte de un 1 millón de dólares (cerca de 3.900 millones de pesos) de premio para cada una de las 24 ciudades, gestionados por la Oficina Asesora de Cooperación Internacional del Distrito, a través del Mayors Challenge de Bloomberg Philantrompies, el proyecto tiene como su objetivo principal dignificar el trabajo de los vendedores tradicionales del Centro histórico de Cartagena de Indias, reconociéndolos como patrimonio cultural vivo.

En el lanzamiento de este programa se entregaron cuatro prototipos de mobiliario, desarrollados junto a los vendedores que han venido participando activamente en el proceso.Estos prototipos no son un punto final, sino un paso fundamental dentro del ejercicio de cocreación; la idea es que los vendedores los prueben en su trabajo cotidiano, evalúen su funcionalidad y ayuden a identificar los ajustes y modificaciones que sean necesarios, en un periodo de un mes, para el diseño, construcción y posterior entrega de los mobiliarios finales.

De acuerdo con el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, el proyecto busca fortalecer las capacidades de los 142 vendedores tradicionales, con un acompañamiento integral a su bienestar y la modernización de su mobiliario de trabajo. Un proceso humano que, simultáneamente, también incluye la mejora del espacio público y de la experiencia urbana.

“A partir de esta experiencia, continuaremos fortaleciendo el espacio de cocreación para avanzar en la fabricación, mejora y terminación de los demás mobiliarios, asegurando que cada uno responda realmente a las necesidades de quienes los usan y del Centro Histórico”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Entre los 142 vendedores tradicionales vinculados al proyecto se encuentran vendedores de cocos y frutas, raspao, artistas plásticas y matronas del Portal de los Dulces y sus núcleos familiares.Se busca fortalecer la economía popular local, de manera integral, con la mejora y organización del espacio público dentro del Centro Histórico, fortalecimiento de la experiencia de residentes y turistas, como un modelo con potencial de réplica en América Latina y el Caribe.

“Con este proyecto, decidimos dignificar el trabajo de nuestros vendedores tradicionales del Centro Histórico, reconociéndolos como patrimonio cultural vivo de la ciudad. Este proyecto, que pone en el centro a las personas, mejora el espacio público y transforma la experiencia tanto de residentes como de turistas. Y es un gran honor para Cartagena pertenecer a este listado de lujo de ciudades del mundo, reconocidas por su buena gestión en materia de inversión y transformación social”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.Este programa beneficia directamente a 142 vendedores tradicionales del Centro Histórico: vendedores de frutas y cocos, vendedores de raspado, artistas plásticos y a las matronas del Portal de los Dulces; pero el impacto de este proyecto va mucho más allá. Abarca a sus núcleos familiares, fortalece la economía popular local y contribuye a una convivencia más ordenada y armónica en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.“Como resultados, se espera: mejores ingresos para los vendedores y sus familias, espacios públicos más ordenados, dignos y atractivos, y el reconocimiento del vendedor tradicional como patrimonio cultural vivo”, indicó María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional del Distrito.Y agregó: “Y, sobre todo, un modelo de intervención innovador, con impacto social, económico y urbano, y su consolidación como un prototipo replicable a nivel internacional, especialmente en América Latina y el Caribe”.Este es un programa que se trabajó con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, del Politécnico de América, PNUD, y desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, con la Gerencia de Espacio Público, la Secretaría de Turismo y Cooperación Internacional. Pero también se construyó de la mano de los propios vendedores, a través de varios componentes clave.*¿Cuáles son los componentes del proyecto?*El proyecto, de acuerdo con la asesora María Mercedes Abondano, incluye tres componentes: fortalecimiento de capacidades, bienestar integral y modernización del mobiliario.Desde la el fortalecimiento de capacidades se abarcarán aspectos como la formación en servicio al cliente, hospitalidad, manejo de finazas e ingles básico.Con relación al bienestar integral, se llevará a cabo un acompañamiento psicosocial a los vendedores tradicionales para fortalecer permanencia y motivación.Finalmente, a través de la modernización del mobiliario, se incluye el diseño, producción e implementación de estructura funcional, sostenible y armónica con el entorno patrimonial.Se espera que el proyecto genere un incremento sostenible en los ingresos de los vendedores tradicionales beneficiarios, fortalezca su reconocimiento como patrimonio cultural vivo de la ciudad y contribuya a la consolidación de un espacio público más ordenado, atractivo y funcional en el Centro Histórico.En conjunto, estos resultados permitirán dinamizar la economía popular, mejorar la experiencia de residentes y turistas y posicionar a Cartagena como referente internacional en innovación urbana con enfoque social.Este programa va sumado a acciones como la caracterización y georreferenciación de los vendedores, talleres de cocreación, formación inicial y continua, diseño, producción y entrega del mobiliario, definición de líneas base e indicadores, seguimiento económico y social, ampliación del programa a nuevos vendedores y la construcción de un plan de acción para la implementación y sostenibilidad del proyecto.“Esto es lo que se puede lograr cuando, de la mano de los ciudadanos se entiende que el desarrollo comienza reconociendo la dignidad del trabajo y la identidad cultural de la ciudad”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.