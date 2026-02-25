El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caribe mexicano y Córdoba, invitados de honor en la vitrina turística de Anato

Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato, estuvo en 6AM W para dar detalles de la versión número 45 de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), un evento que se desarrolla en todo Corferias, en Bogotá.

“Es el evento más grande con más de 45.000 metros cuadrados, nos tomamos Corferias. Hay más de 46.000 empresarios del sector turístico haciendo negocios”, mencionó.

México, invitado especial de Anato

“En esta oportunidad, el Caribe mexicano está como destino invitado de honor, un destino muy importante”, indicó.

Córdoba, el invitado de honor

Asimismo, resaltó a Córdoba como el departamento invitado y uno de los destinos turísticos más llamativos del país.

“Es el momento importante para este departamento que ha tenido tanta complicación por las lluvias para que, a través del turismo, puedan salir de la situación de emergencia”, dijo.