Dadis organizó el tercer Simposio Maternidad Segura ‘Avanzando en atención y prevención’

Un espacio que ratifica el esfuerzo que se viene haciendo en la ciudad por mantener indicadores positivos en cuanto a la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna en el Distrito

Con el propósito de abrir un espacio de aprendizaje y compromiso con la vida materna y perinatal, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de el Departamento Administrativo Distrital de Salud - Dadis, desarrolló el tercer Simposio de Maternidad Segura ‘Avanzando en atención y prevención’, como línea de acción del Plan de Desarrollo ‘Cartagena, ciudad de Derechos’, del programa de gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

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El director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó:

“Cartagena celebra su tercer simposio de salud materna en el Distrito de cartagena, un espacio que ratifica el esfuerzo que se viene haciendo en la ciudad por mantener indicadores positivos en cuanto a la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna en el Distrito”.

Navarro precisó: “el año inmediatamente anterior estas acciones nos permitieron identificar más de 1.200 casos de morbilidad materna extrema en Cartagena.

“La idea no es detenernos en las cifras de atención, sino continuar con la gestión y el compromiso de ustedes como profesionales de salud y de las entidades que representan. La atención oportuna evitó que las gestantes terminaran en un desenlace fatal”, señaló Navarro.

Por su parte, el psicólogo José Joaquín Rodríguez resaltó la importancia del acompañamiento profesional durante la etapa de duelo. “La pérdida de un bebé impacta profundamente el proyecto de vida de una madre y su familia. Identificar los factores que influyen en este proceso permite brindar una atención oportuna, humanizada y ajustada a las necesidades emocionales de cada caso”, afirmó.

El evento se centró en las acciones que se deben tener en cuenta y realizar antes del embarazo como: la anticoncepción segura en mujeres con con morbilidades, hemorragias post parto, cómo enfrentar el duelo por pérdida gestacional, perinatal o neonatal, determinar y demoras en la atención materna minutos que salvan vidas.

En el panel de expertos también estuvieron los especialistas Lía Matera, Natalia Maestre Romero, José Joaquín Rodríguez y José Antonio Rojas, así como representantes de las IPS con atención parto y EPS. El espacio contó con el apoyo de Ecopetrol y la Unidad de Patología Clínica Álex Tejada.