Shirley Tuñón, nueva directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena

Luego de una efectiva gestión hasta el tercer año de gobierno de Dumek Turbay como alcalde de Cartagena, que deja importantes avances en el desarrollo del sector cultural, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC-, Lucy Espinosa Díaz, presentó su renuncia formal a su cargo, motivada por razones de salud.

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Desde su nombramiento en enero de 2024 por parte del alcalde Dumek Turbay Paz, la funcionaria lideró procesos de fortalecimiento institucional enfocados en la consolidación de la cultura como motor de transformación social en la ciudad, con énfasis en la formación, consolidación de los consejos de áreas, mejoramiento de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito, generación de estímulos para la investigación, creación y circulación de artistas, y fortalecimiento de eventos y tradiciones, incluyendo la consolidación de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

“Siempre será difícil comprender y aceptar renuncias de personas tan cercanas, comprometidas, voluntariosas y leales como Lucy Espinosa; pero siempre debe primar la salud y la familia. El sector público siempre demanda mucho de nosotros como seres humanos y las agendas demandan muchos esfuerzos físicos; pero nada puede estar por encima de nuestra salud e integridad. Lo único que le pedí es que este sea un hasta luego, y no un adiós”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “No hay palabras para describir el grandioso trabajo de Lucy por el sector cultural y la entrega que todos los actores exaltaron y agradecieron. No recuerdo un liderazgo así en el IPCC en los años que tiene de vida institucional, por lo que es una salida muy sentida para nuestro Gobierno; pero estoy seguro que la nueva directora Shirley Tuñón preservará lo construido y seguirá con las mismas banderas para seguir ponderando al arte y la cultura de nuestra ciudad”.

El mandatario destacó que el IPCC logró, en el periodo de Lucy Espinosa, logró una fuerte articulación con instituciones académicas, organizaciones culturales, y entidades privadas, que han contribuido a generar nuevas oportunidades para el sector del arte y la cultura y la defensa del patrimonio material e inmaterial de Cartagena.

Además, se brindó reconocimiento institucional a prácticas comunitarias, contribuyendo a dinamizar la vida cultural de la ciudad y a su posicionamiento como un referente nacional e internacional.

“Dejo un instituto fortalecido como entidad, con un maravilloso equipo humano y profesional que acredita una valiosa curva de aprendizaje y enarbola la bandera de una administración comprometida con el fortalecimiento del sector cultural, con la salvaguarda del patrimonio y el reconocimiento del talento cartagenero”, expuso Lucy Espinosa.

Y subrayó: “Entrego un balance de gestión que esgrime hitos significativos, como la creación e implementación del SIFAC y su aprobación mediante acuerdo del concejo distrital, la puesta en marcha de programas de protección, divulgación y salvaguarda de prácticas culturales. Una gestión que ha tenido como prioridad la cercanía con grupos de interés, la democratización del acceso a la cultura, llegando a comunidades que históricamente habían estado al margen. Hoy le reporto con mucha satisfacción que se ha cumplido su promesa de campaña de que nuestras plazas, calles, murallas y museos, sean espacios de formación y encuentrociudadano, y que, gracias al fortalecimiento de los procesos participativos de circulación cultural, logrados mediante convocatorias públicas transparentes, hoy las expresiones artísticas y patrimoniales han desplazado a las prácticas nocivas que antes las envilecían”.

El alcalde lamentó la renuncia de quien fuera una de sus acompañantes más cercanas en tiempos de campaña electoral y a quién designó, cuando fue gobernador de Bolívar, como directora de ICULTUR: “Reconocemos el trabajo serio y comprometido que adelantó al frente del IPCC. Su gestión permitió avanzar en la democratización del acceso a la cultura y en la consolidación de procesos que hoy benefician a miles de cartageneros. Lamentamos su retiro por motivos de salud, pero valoramos profundamente el legado que deja para la ciudad y esperamos más adelante pueda seguir sirviendo a Cartagena”.

En su carta de renuncia, la directora del IPCC enuncia 28 hitos alcanzados por la ciudad durante su gestión en temas relacionados con gobernanza y gobernabilidad cultural; patrimonio e identidad; formación artística; museos y patrimonio vivo; fiestas, economía, cultura y tradición, bibliotecas y espacios culturales, y democratización cultural.

“Gobernar la cultura es fortalecer a sus actores, reconocer los saberes y crear reglas claras para su sostenibilidad. Invertir en cultura es invertir en desarrollo y futuro; Siento que eso es lo que hemos hecho durante estos 28 meses que conté con su voto de confianza. Mil gracias, señor alcalde”, concluye el escrito de dimisión.

Shirley Tuñón, nueva directora del IPCC

El alcalde Dumek Turbay nombrará a la abogada Shirley Tuñón Vasquez como nueva directora del IPCC. Es magíster en derecho administrativo y especialista en derecho comercial.

Tuñón Cuenta con amplia experiencia en el sector público con cargos jurídicos, administrativos y de planeación en entidades como la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, la Registraduría Nacional, la Escuela Taller de Cartagena, la Alcaldía de Arjona, el Instituto de Seguridad Social, entre otras.

“Recibo con mucha felicidad y con un gran honor este nuevo proyecto en mi vida. La cultura y el arte en Cartagena pueden estar tranquilos que la transición no será sinónimo de dificultades, sino que la importante gestión que tiene el IPCC seguirá igual en todas sus líneas y ámbitos exitosos. Llegamos para seguir gobernando con fuego en el corazón y amor por Cartagena; la ciudad seguirá recibiendo lo que merece: respeto, escucha y atención”, expresó la nueva directora del IPCC.

Alejandra Espinosa regresa al sector privado

Otra salida del gabinete distrital es la de Alejandra Espinosa, quien renunció a su cargo como gerente de las Fiestas de Independencia y a su rol como asesora de Despacho para la Creación de Capital Social y Humano, para retomar su trabajo como directora del Colectivo Traso, anteriormente Fundación Mamonal.

Tras su reconocido y notable carrera por entidades como la Gobernación de Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena y la Alcaldía Mayor de Cartagena, Espinosa Harris lideró procesos exitosos en el Distrito como la caracterización social para priorizar mano de obra de los barrios y sectores en obras que impacten sus comunidades; y la mesa interinstitucional por el trabajo de cartageneros y bolivarenses en el sector industrial y privado.

De igual forma, en su gerencia de las festividades novembrinas se logró que Cartagena recuperara su importancia mundial en este ámbito, gracias a eventos con artistas y puestas en escena de talla internacional, y nuevas alianzas comerciales y logísticas con el sector privado.

Luego de más de 20 años de experiencia y liderazgo en el sector público y privado en el desarrollo de proyectos de inversión social de alto impacto, regresa a la dirección ejecutiva del Colectivo Traso, cargo que dejó al posesionarse en el gabinete de Dumek Turbay el 1 de enero de 2024.

Desde allí seguirá trabajando por fomentar el trabajo conjunto y el liderazgo conjunto entre el sector privado y el público para promover el empleo, dinamizar la economía local y fortalecer la educación en Cartagena; y así empoderar el talento local para las demandas laborales y de desarrollo que tiene la ciudad.