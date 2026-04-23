Cayó ‘El Morita’, señalado de hurtar objetos de valor en el barrio Castillogrande

En una rápida reacción, las patrullas de vigilancia lograron interceptarlo cuadras más adelante, logrando su detención

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar captura a un presunto delincuente por el delito de hurto, mediante la modalidad de factor oportunidad.

La captura de ‘El Morita’, de 23 años y natural de Venezuela, se produjo en horas del mediodía, en la calle 6, del barrio Castillogrande, quien minutos antes había hurtado mediante factor oportunidad dos portátiles, un celular, dinero en efectivo y otros objetos personales. Los elementos recuperados, avaluados en más de 10 millones de pesos, fueron regresados a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

En lo corrido del año se han capturado 2.242 personas por diferentes delitos, entre ellos, 344 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.