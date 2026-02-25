Ampliación de cobertura en programa para adultos mayores sin pensión en el Huila

Neiva

El programa social logró, amplia significativa en su cobertura, pasando de 1,6 millones a 3 millones de beneficiarios. Esta medida favorece a hombres y mujeres adultos mayores que no cuentan con pensión en Colombia. Con esta expansión, se busca garantizar mayores condiciones de dignidad y respaldo económico a esta población vulnerable.

En relación con el calendario de pagos, se ha presentado un retraso debido al proceso de licitación que actualmente se adelanta para definir el nuevo operador encargado de realizar las transferencias. Hasta el año pasado, esta responsabilidad estaba a cargo del Banco Agrario de Colombia. Se espera que la adjudicación quede definida en los próximos días.

Natalia Quintero, comento que “en el caso del programa Colombia Mayor, los municipios con mayor número de beneficiarios son Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. Actualmente, cerca de 230.000 personas reciben una transferencia aproximada de 230.000 pesos. Además, se han registrado aumentos de cobertura en municipios como Acevedo y Suaza”.

Esto significa que se cancelarán el ciclo uno y el ciclo dos de manera conjunta, con inicio previsto a partir del 27 de febrero. Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Prosperidad Social. La programación actual mantiene como fecha estimada el 27 de febrero para el inicio de los desembolsos.