Umata reitera canales oficiales para reportar emergencias y casos de maltrato animal en Cartagena

Con el propósito de fortalecer la atención y garantizar el adecuado seguimiento de los casos relacionados con bienestar animal, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Umata recuerda a la ciudadanía que los reportes de emergencias veterinarias, denuncias por maltrato y solicitudes de servicios deben realizarse, exclusivamente, a través de los canales oficiales habilitados.

La entidad precisó que el cumplimiento de estos medios permite activar los protocolos establecidos, realizar el debido registro de cada caso y asegurar su trámite conforme a los procedimientos institucionales.

Los canales oficiales son:

-Línea Antimaltrato: 322 498 5003- Correo denuncias por maltrato:maltratoanimal@cartagena.gov.co

- Línea de Urgencias Veterinarias: 312 802 7801- Correo del Programa de Bienestar Animal:pybanimal@cartagena.gov.co

- PQRSDF Solicitud de jornadas de esterilización:umatapqr@cartagena.gov.co

La Umata informó que, en cumplimiento de sus lineamientos internos, no se tendrá por notificados los casos reportados por medios distintos a los canales oficiales anteriormente mencionados, dado que es necesario seguir el procedimiento establecido para garantizar la trazabilidad y correcta gestión de cada situación.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, invitó a la ciudadanía a apoyar esta directriz:

“Nuestro compromiso es con el bienestar de los animales en Cartagena. Para poder actuar de manera oportuna y conforme a la normativa, es fundamental que los reportes se realicen únicamente por los canales oficiales.

De esta forma garantizamos un proceso claro, seguro y efectivo.La entidad reiteró su disposición permanente para atender a la comunidad e hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a difundir esta información, con el fin de fortalecer la cultura de denuncia responsable y el cuidado de los animales en el Distrito.