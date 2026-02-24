Últimos días para acceder al 20% de descuento en impuesto vehicular 2026. / Foto: Ana María Rueda.

Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander mantiene activo, hasta este viernes 27 de febrero, el 20% de descuento en el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026, beneficio dirigido a los propietarios de vehículos matriculados en los tránsitos del departamento.

El secretario de Hacienda departamental, Sergio Entrena, explicó a Caracol Radio que la reducción aplica para matrículas registradas en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, entre otros organismos de tránsito habilitados.

“Hasta este viernes 27 de febrero tenemos activo un 20% de descuento en el impuesto vehicular para esta vigencia 2026. Hacemos un llamado a los contribuyentes para que no dejen pasar el plazo”, afirmó el funcionario.

Según indicó, quienes se acerquen a la Secretaría de Hacienda Departamental podrán conocer el estado de su cuenta y realizar el pago directamente.

“Aquí los estamos esperando para atenderlos, para que reciban el estado de su cuenta, para que vean ese beneficio que van a recibir y si gustan procedan con el pago”, señaló.

Entrena aseguró que el comportamiento de los contribuyentes ha sido positivo durante esta etapa inicial del calendario tributario.

“Vamos muy bien, el comportamiento de los contribuyentes ha sido muy positivo, están aprovechando ese importante beneficio”, dijo.

El impuesto vehicular se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos propios del departamento.

De acuerdo con cifras entregadas por la Secretaría, hace cinco años el recaudo anual rondaba los 20 mil millones de pesos; en 2025 cerró por encima de los 145 mil millones y para este 2026 la meta presupuestal es de 160 mil millones.

La administración departamental insistió en que el descuento del 20% representa un ahorro significativo para los propietarios y recomendó realizar el trámite antes del vencimiento para evitar pagar el valor pleno del impuesto en los próximos meses.