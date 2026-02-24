Hable con elPrograma

24 feb 2026 Actualizado 01:58

Justicia

Tres disidentes bajo mando de “Iván Mordisco” se entregaron al Ejército tras operativo en Antioquia

La operación militar, desarrollada específicamente en Ituango, también resultó en el rescate de una menor de edad.

El Ejército Nacional informó sobre el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de las disidencias de “Ivan Mordisco” y la recuperación de una menor de 14 años. En el corregimiento de Sanata Rita, municipio de Ituango, Antioquia.

Durante la operación, los individuos manifestaron su intención de abandonar las armas e ir por por la legalidad.

Según el testimonio de uno de los sometidos, llevaba aproximadamente cuatro años en las disidencias, luego de haber sido reclutado de manera forzada cuando tenía 14 años.

Los sometidos entregaron a las tropas:

  • Una pistola
  • 51 cartuchos
  • 2 radios de comunicación

Este materia quedo a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales.

Los tres sometidos y la menor recuperada fueron sacados de la zona gracias al apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

