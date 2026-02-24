Tres claves para viajar más económico: agencias entregan consejos en el marco de ANATO

TRANSPORTE

En vísperas de la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), que se realizará del 25 al 27 de febrero en Bogotá, el director de operaciones de Price Travel Holding, Rafael Durand , aseguró en entrevista con Caracol Radio que la compañía llega al evento con una agenda estratégica enfocada en fortalecer alianzas y potenciar el turismo colombiano y regional en 2026.

“Para nosotros Anato siempre ha sido un foro muy estratégico. Nos presenta la oportunidad no solo de mostrar las novedades en contenido y plataforma tecnológica, sino también de conectar con clientes y trabajar en conjunto con los diferentes actores de la industria en la planeación y ejecución de nuestra estrategia 2026”, afirmó Duránd en Caracol Radio.

El directivo explicó que la compañía, que opera bajo un modelo multimercado, multilínea y multicanal, atiende tanto a clientes finales como a más de 16.000 agencias de viajes que utilizan su plataforma, además de aerolíneas, cadenas hoteleras y programas de lealtad en la región.

Tendencias de viaje para 2026

Según Durán, el año arrancó con cifras positivas, especialmente en el turismo doméstico, destacando destinos tradicionales como Cartagena y Santa Marta, pero también ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y el Eje Cafetero.

En el plano internacional, indicó que hay una fuerte demanda hacia Punta Cana y un creciente interés por Europa.

“Vemos mucho apetito del turista colombiano y latinoamericano para explotar los corredores que se están construyendo con Europa”, dijo Durand, mencionando capitales como Madrid, París y Roma.

Tres claves para viajar más económico

El director de operaciones compartió tres recomendaciones para quienes ya planean sus vacaciones de Semana Santa o mitad de año

Anticipar la compra: “Históricamente anticipar la compra es uno de los factores más importantes para temas de precio”. Comprar en paquete: Recomienda combinar tiquete aéreo y hotel en paquetes dinámicos, ya que “empaquetar también presenta diferentes alternativas de precio y oportunidades de generar descuentos importantes”. Elegir bien la forma de pago: Destacó la importancia de revisar las opciones disponibles, pues “cuando se conjuntan factores como anticipación de compra, compra en paquete y la forma de pago correcta, el resultado es muy potente”.

Durán concluyó reiterando el entusiasmo de la compañía por su participación en la feria de ANATO.

“Muy entusiasmados por participar en esta nueva edición de la feria, con muchas sorpresas y diferentes frentes a nivel de negocios para seguir potenciando el turismo colombiano y en la región”, aseguró en diálogo con Caracol Radio.