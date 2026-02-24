SuperGiros, presente en la Media Maratón del Mar 2026 de Cartagena

SuperGiros participó una vez más en la Media Maratón del Mar Cartagena, con una zona de experiencia durante la feria realizada los días 20 y 21 de febrero en el Centro de Convenciones de Cartagena.

En este espacio, ambientado con un podio interactivo, los asistentes pudieron tomarse fotografías y participar en el sorteo de 10 cupos para la edición 2027 de la MMM en Cartagena.

Las embajadoras de los productos acompañaron a los visitantes en el stand número 61 y 62, orientándolos en el proceso de participación del sorteo y socializando el portafolio de productos y servicios de la red transaccional más grande de Bolívar.

“Estamos contentos de apoyar nuevamente esta maravillosa carrera, que nos conecta con deportistas locales y nacionales que llegan a disfrutar de este espacio. Buscamos seguir respaldando eventos deportivos y culturales que nos permitan acercarnos a la comunidad y ser parte de aquello que los mueve”, manifestó José Vergara Saltarín, jefe de Mercadeo y Comunicaciones de la comercializadora.

El domingo 22, día de la carrera, SuperGiros habilitó una zona especial con toma de fotos, video 360° y un espacio de recuperación para los deportistas, con el apoyo de la crema Forz e Izaniela Rodríguez, fisioterapeuta, quienes ofrecieron masajes y acompañamiento a los corredores, contribuyendo a su bienestar después del recorrido.

“Nuestro compromiso es estar cerca de las personas. Ser parte de sus experiencias en Cartagena y el departamento es una manera de seguir aportando valor como empresa. Además de ofrecer productos y servicios que acompañan la cotidianidad de nuestros clientes, promovemos la cultura y el deporte porque reconocemos su poder transformador”, expresó Luis Bernardo Correa, gerente de

Con esta participación, SuperGiros Bolívar continúa consolidándose como una empresa que promueve iniciativas que impulsan el deporte, la cultura y el bienestar del departamento, estando presente donde la comunidad vive, participa y se conecta.

El 8 de junio del 2014, nace la Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S., reconocida como la red de servicios más grande del departamento de Bolívar, que cuenta con más de 2.000 puntos de venta, distribuidos en centros de acopio, compumuebles, multiservicios, locales y colocadores independientes para atender las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a nuestras alianzas comerciales estratégicas, nuestros clientes pueden acceder a un sinnúmero de productos y servicios, como chance, recaudos, recargas, apuestas deportivas y pagos, así como también pueden enviar y recibir giros nacionales e internacionales.