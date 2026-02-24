Sogamoso fija el 5 de abril como fecha límite para implementar taxímetros en taxis

La alcaldia de Sogamoso amplió el plazo hasta el 5 de abril para implementar el taxímetro y reiteró que la medida será obligatoria

Sogamoso

El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso anunció una nueva fecha límite para la implementación del taxímetro en el servicio público individual de taxi en la ciudad. La medida busca garantizar tarifas justas, mayor control en la prestación del servicio y transparencia para los usuarios.

Según explicó Juan Pablo Mesa, director del Instituto de Transito de Sogamoso, Intrasog, la administración decidió ampliar el plazo por 30 días más, con el fin de facilitar el proceso a los conductores y evitar presiones externas. “Hemos tomado la decisión de postergar la fecha y hasta el 5 de abril se autorizará e implementará de manera definitiva el taxímetro en nuestra ciudad”, indicó.

El director aseguró que esta decisión no significa que la medida se vaya a reversar, sino que responde a la necesidad de garantizar un proceso ordenado y sin interferencias. “Quiero ser muy claro: el taxímetro en Sogamoso sí se va a implementar. Esta es la última fecha que se les dará a los conductores”, afirmó.

Además, señaló que ya existen empresas autorizadas para la instalación de los dispositivos y que el cumplimiento será verificado en los Centros de Diagnóstico Automotor durante la revisión técnico-mecánica. De acuerdo con la normativa, los taxis deberán contar con el equipo en funcionamiento para poder prestar el servicio.

En cuanto a las tarifas, el funcionario confirmó que la mínima quedó establecida en 6.800 pesos, equivalente a un recorrido de 2.100 metros. “Lo que buscamos es que el cobro sea objetivo, que exista una medición clara y que tanto el conductor como el pasajero tengan seguridad y confianza en el servicio”, puntualizó.

Finalmente, desde la entidad reiteraron el llamado a los conductores para que adelanten la instalación del taxímetro antes del plazo, mientras que los usuarios podrán exigir este sistema a partir del 5 de abril en todos los taxis de Sogamoso.