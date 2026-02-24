Riña con pico de botella dejó un herido en Soplaviento: capturan a joven de 23 años

La tranquilidad de la noche en Soplaviento, al norte de Bolívar, se vio irrumpida por un hecho de intolerancia ocurrido en el barrio Las Casitas, donde un joven de 23 años fue capturado por la Policía Nacional como presunto responsable de causar heridas con un pico de botella a otra persona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uniformados que realizaban actividades de registro y control en la calle 13, sector cancha de sóftbol, recibieron el aviso sobre una riña en el sector Ciudadela 2000 Las Casitas, donde al parecer estaban agrediendo a un ciudadano.

De inmediato, los policías se desplazaron al lugar, encontrando una aglomeración de familiares que informaron que la víctima ya había sido trasladada a un centro asistencial con heridas ocasionadas con un arma cortopunzante improvisada.

Los presentes señalaron a un hombre vestido con suéter blanco, pantaloneta de jean y chancletas negras como el presunto agresor. Al notar la presencia policial, el sujeto habría arrojado el pico de botella hacia una zona enmontada, siendo interceptado a pocos metros por los uniformados.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a resolver los conflictos mediante el diálogo y la tolerancia; estos hechos de violencia afectan la convivencia y serán atendidos con toda la capacidad institucional”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.