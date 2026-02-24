Red de Veedurías exige retirar a Berenice Bedoya de la lista al Congreso por irregularidades

La Red de Veedurías solicitó que la senadora Berenice Bedoya Pérez y su fórmula a la Cámara de Representantes por Antioquia, Juan David Flórez, sean retirados de las listas electorales del partido Alianza Social Independiente (ASI) ante las elecciones al Congreso de la República.

La organización de control ciudadano, liderada por Pablo Bustos, argumentó que la congresista, (quien busca la reelección al Senado), “No debería continuar en carrera tras denuncias por presunta presión y constreñimiento contra miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”, entre ellas supuestas exigencias de dinero a asesores.

Según el ente de control, estos señalamientos incluyen posibles nombramientos de personas sin funciones “reales” y contratos en obras públicas, como el proyecto del acueducto de Yarumal, por cerca de 10.000 millones de pesos.

“Exigimos el retiro de la listas de candidatos al Congreso de la República tanto a Berenice Bedoya a quien denunciamos a desde comienzos de la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia como de su fórmula a la cámara de representantes Juan David Flórez, conocido como “el Itaguaseño” dijo el director, Pablo Bustos.

La petición de la Red de Veedurías también demandó sanciones éticas y políticas para Bedoya y Flórez, antes de que se tengan decisiones judiciales, argumentando que “situaciones como estas no pueden esperar el lento avance de la justicia”.

Hasta el momento, ni la senadora Bedoya ni Juan David Flórez han emitido comunicados oficiales respondiendo a esta solicitud de retiro de las listas por parte de la Red de Veedurías.