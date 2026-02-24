Por robarlo delincuentes le disparan al alcalde de Ospina, Nariño en el occidente de Bogotá

De acuerdo con las autoridades, sobre las 10:20 a.m. hombres en motocicleta atacaron al mandatario nariñense por robarlo, al encontrar resistencia le dispararon en una de sus piernas.

El hombre fue abordado en vía pública por un delincuente que pretendía hurtarle sus elementos y durante el forcejeo el ciudadano fue lesionado.

El hombre en medio de los hechos fue trasladado a la Clínica Colombia donde se encuentra fuera de peligro.

La Policía Nacional adelanta todas las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de este hecho.