Nutria rescatada en Cali no podrá regresar a su hábitat por signos de domesticación

El animal presentaba lesiones y signos de domesticación, producto de haber estado en cautiverio.

Una nutria rescatada en un establecimiento comercial del barrio Floralia, en Cali, no podrá volver a su entorno natural. Así lo confirmaron especialistas del DAGMA, tras determinar que presenta signos de domesticación y afectaciones físicas derivadas del cautiverio.

El animal permanece bajo cuidado en el Hogar de Paso de Fauna Silvestre, donde recibe atención veterinaria especializada.

Durante la valoración se evidenciaron callosidades por contacto prolongado con superficies de concreto y una lesión en una extremidad que requirió intervención quirúrgica.

De acuerdo con el equipo técnico, su comportamiento alterado reduce las posibilidades de reintegrarlo a la vida silvestre, por lo que la autoridad ambiental analiza alternativas para su manejo a largo plazo bajo supervisión especializada.

Llamado contra la tenencia ilegal

Desde el Grupo de Gestión de Fauna Silvestre advirtieron que la tenencia ilegal de animales silvestres genera consecuencias irreversibles en su salud y comportamiento. En muchos casos, los animales que han permanecido en cautiverio no logran readaptarse a su hábitat natural.

La entidad recordó que los delitos contra la fauna están contemplados en la Ley 2387 de 2024, que establece sanciones económicas y penales.