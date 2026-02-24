Minería ilegal ha arrasado más de 14 hectáreas de bosque en el sur del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló que en el último año la minería ilegal ha arrasado con más de 14 hectáreas de bosque en el sur del departamento, especialmente en las riberas de los ríos Atá, Saldaña y Amoyá.

Según las cifras suministradas por la mandataria, los municipios más afectados por la depredación causada por el uso de retroexcavadoras son Ataco, Planadas y Chaparral.

“Al municipio de Ataco, por ejemplo, han llegado entre el año 2024, el año 2025 y lo que va de este año, casi 5.000 personas de otros departamentos que vienen a realizar minería ilegal al departamento del Tolima. Y esto, por supuesto, parte de unas economías criminales que se están asentando en el departamento y que están generando graves perjuicios no solamente en materia ambiental, sino también en temas sociales”, explicó Matiz.

De acuerdo con la gobernadora, las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco ejercen control sobre la minería ilegal en el sur del Tolima, cobrando entre $5 y $7 millones por cada máquina que ingresa al territorio.

Matiz reconoció que, tras los recientes anuncios del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, varias retroexcavadoras han comenzado a salir de la zona, al igual que numerosas personas que han retornado a sus departamentos de origen.

No obstante, la problemática ambiental persiste. “Allí tenemos consumo de drogas, prostitución, presencia de menores. Y esto, por supuesto, nos está preocupando muchísimo a las autoridades”, afirmó la mandataria.

Informes de inteligencia indican que a la región han llegado personas provenientes de Antioquia, Chocó y Cauca. En los cambuches donde residen se han detectado problemas de alto consumo de licor y drogas ilícitas.

“Es muy grave, es supremamente preocupante lo que está sucediendo en esta región. En las imágenes que hemos obtenido podemos ver todo el daño ambiental que se está ocasionando; a futuro vamos a tener consecuencias incalculables”, concluyó la gobernadora.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Tolima advirtió que algunas zonas del sur del departamento tardarían al menos 30 años en recuperarse de los daños ocasionados por la minería ilegal.