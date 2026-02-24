Más de 50 afectaciones dejan las fuertes lluvias en la zona rural de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cristian David Ávila, reveló detalles de las fuertes afectaciones que se han generado en algunos corregimientos de Ibagué a causa de las intensas lluvias.

“Tenemos múltiples afectaciones que comprometen la movilidad, el transporte de los productos agrícolas y la seguridad de las familias campesinas. Estamos trabajando para acompañar a cada uno de los damnificados”, dijo Cristian David Ávila.

Según Ávila, los corregimientos 11, 12, 13 y 15 fueron los más golpeados, ocasionando por lo menos 50 emergencias.

“En el corregimiento 11 tenemos afectaciones en las veredas La Pluma, La Isabela y Aures. En el corregimiento 12, específicamente en los sectores de San Antonio, San Bernardo, La Helena y Sancayetano Bajo y Alto, se registran múltiples deslizamientos”, contó el funcionario.

De otro lado, destacó que en el corregimiento 13 también hay afectaciones en El Palmar y La Esperanza, donde hay inestabilidad de la banca, además de la vereda Carrizales, donde se presenta taponamiento de vías.

“En el corregimiento 15, en los sectores de Los Cauchos Bajo y Alto, y en La Osera, hay remoción en masa y pérdida de banca. También se registran restricciones en la movilidad y riesgo en los corredores viales”, destacó.

Las lluvias afectan la comercialización de productos agrícolas

Según Cristian David Ávila, las lluvias dificultan sacar las cosechas hacia los centros poblados para comercializar los productos, lo que pone en riesgo la estabilidad económica de los campesinos.

“Hay casas a punto de colapsar, lo que nos genera mucha preocupación. Por eso tenemos toda la maquinaria dispuesta para atender las emergencias”, reiteró el secretario.