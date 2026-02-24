Más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias para Córdoba

La actividad se llevo acabo el día viernes 20 de febrero del presente año, en las instalaciones del centro comercial donde, los soldados de acción integral junto con equipo administrativo recorrieron los pasillos invitando a comerciantes, colaboradores y visitantes a donar

La respuesta de la comunidad fue positiva, y solidaria, pues, se recolectaron más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias:

Ropa para bebés, niños y adultos

Colchonetas

Suplementos vitamínicos

Elementos que serán distribuidos a las familias afectadas por el frente frío, en el departamento de Córdoba.

Esta acción la desarrollo el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, el Batallón de Policía Militar NO.º30, esta iniciativa hace parte de las acciones de apoyo a la autoridad civil y asistencia que desarrolla el Ejército Nacional en distintas regiones del país por situaciones de emergencia o calamidad pública.