Maleja Pantoja reivindica el romanticismo con su sencillo “Dos corazones”

Maleja Pantoja, es una cantautora colombiana. Desde niña soñaba ser como “Shakira”, pero gran parte de su juventud se dedicó al patinaje artístico. No fue sino hasta los 20 años, mientras trabajaba en la producción de eventos para grandes artistas como Vilma Palma, Pipe Peláez, La Factoría entre otros, que sintió el llamado de la música.

En el 2023, Maleja estrenó ‘Adiós me voy’, una canción que hizo parte de su sueño de iniciar en la música, ya que fue su primer sencillo. Sin embargo, el tema no funcionó. Maleja, no desistió por eso estrena ‘Dos corazones’, una canción que combina pop urbano con ritmos y matices caribeños que le aportan color, alegría y calidez.

En diálogo con Lo Más Caracol, Maleja cuenta que ‘Dos corazones’ nace de una experiencia personal profunda, “es una invitación al amor propio. Aunque haya mucho amor rondando, si la otra persona no está al mismo ritmo, no puedes obligarla”, aseguró Maleja.

Además, destacó que el nombre de la canción refuerza la idea de una relación de dos personas por medio de una conquista diaria que se nutre de detalles a la antigua, como las cartas y palabras bonitas.

La producción de ‘Dos corazones’, contó con le apoyo de Jatra, quienes lograron fusionar el romanticismo de sus letras, creando una propuesta sonora diseñada para que el público pueda sanar de manera positiva. ‘Dos corazones’, pronto tendrá su video oficial.