Investigan posible caso de intoxicación en el que resultaron afectados 20 menores en San Pelayo, Córdoba. Foto: Archivo Caracol Radio. ( Foto archivo Caracol Radio )

Montería

A través de un comunicado, la Alcaldía de San Pelayo, Córdoba, informó sobre un presunto caso de intoxicación que afectó a 20 menores de edad tras el consumo de alimentos que, al parecer, fueron entregados por un grupo colaborador que ha venido llevando ayudas humanitarias en el marco de la emergencia generada por las inundaciones.

“Según la información preliminar, un total de 56 alimentos fueron distribuidos hacia el mediodía del domingo 22 de febrero entre adultos y niños en la vereda El Diluvio, del corregimiento de La Madera. Tras esta situación, 20 menores fueron trasladados a la E.S.E. CAMU San Pelayo, donde permanecieron en condición estable luego de presentar un cuadro gastrointestinal asociado a una posible intoxicación alimentaria”, señaló la administración municipal.

De acuerdo con lo establecido, cuatro de los menores fueron dados de alta, mientras que 16 permanecen bajo observación médica.

“La Alcaldía de San Pelayo continúa haciendo seguimiento a la evolución de los pacientes y reitera su compromiso con la protección de la salud de los pelayeros, activando las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y prevenir futuras situaciones que puedan poner en riesgo el bienestar de la comunidad”, agregó.

Medidas en el municipio de San Pelayo:

Tras el caso que aún es materia de investigación, la administración municipal informó a donantes, organizaciones sociales y ciudadanía en general que “todo alimento, preparado o no preparado, que vaya a ser donado o distribuido en las comunidades afectadas o en los albergues temporales del municipio, deberá ser reportado previamente a la Secretaría de Salud Municipal, con el fin de realizar su respectiva verificación y evaluación sanitaria antes de su entrega”.

“La decisión de establecer estas medidas fue tomada en el marco de un Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo realizado en la mañana de este lunes 23 de febrero, tras la intoxicación de aproximadamente 20 menores de la vereda El Diluvio, en el corregimiento La Madera”, concluyó.

De acuerdo con lo informado, los alimentos que se habrían suministrado constaban de huevos revueltos con mantequilla, queso y yuca, además del consumo de jugos en cajita y agua.