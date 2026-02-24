Investigan circulación de panfleto falso que generó temor en comunidades rurales de Neiva

Panfleto difundido en redes sociales generó preocupación en comunidades rurales de Neiva y el corregimiento de Fortalecillas, autoridades confirmaron que sería falso.

El pasado 22 de febrero se conoció, a través de redes sociales, la circulación de una imagen tipo panfleto dirigida a algunos miembros de la comunidad, especialmente en el sector rural de Neiva y el corregimiento de Fortalecillas, situación que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Tras la verificación de las características del documento, las autoridades lograron establecer que no corresponde a los comunicados que habitualmente emiten este tipo de grupos armados organizados de manera generalizada, por lo que se presume que su finalidad sería generar intimidación y zozobra en la comunidad.

Según la información oficial, este tipo de publicaciones afecta la percepción de seguridad en el territorio y puede provocar desinformación entre la población, motivo por el cual se hizo un llamado a los ciudadanos para evitar compartir contenidos no verificados y reportar cualquier situación sospechosa ante las autoridades competentes.

Entretanto, se mantienen las acciones de seguimiento e investigación para determinar el origen de la publicación y establecer posibles responsables.